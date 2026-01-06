[헤럴드경제=함영훈 기자] 클럽메드가 겨울방학과 설 연휴 시즌을 맞아 가족 고객을 위한 프로모션을 진행한다. 발리, 몰디브, 푸켓 등 리조트의 혜택을 가족 여행객에 준다.

이번 프로모션은 프리미엄 여행 수요에 집중하는 클럽메드의 전략 아래 기획된 추천형 프로그램으로, 가족 단위 고객의 만족도가 검증된 대표 리조트를 중심으로 구성됐다. 리조트별로 아동 대상 추가 숙박 및 항공 운임 혜택을 선착순으로 제공하며, 여행 기간은 오는 5월까지, 예약은 오는 15일까지 가능하다.

리조트별로 보면, 클럽메드 발리에서는 아동 1인 항공운임 무료 혜택과 함께 리조트 5박 예약 시 2박 무료 혜택이 제공된다. 몰디브 카니 리조트는 6박 예약 시 2박 무료 조건이 적용된다. △푸켓 △빈탄 아일랜드 △체러팅 비치 △이시가키 카비라 리조트에서는 항공 포함 상품 예약 시 5% 추가 할인 혜택이 제공된다.

한국 가족 여행객들 사이에서 선호도가 높은 클럽메드 푸켓은 최근 리노베이션을 통해 공간 구성을 강화했다. ‘패밀리 오아시스’ 객실은 가족 고객의 편의성을 고려해 설계된 전용 공간으로, 키즈 워터존(스플래시 파크)과 스낵 바를 인접 배치해 이동 동선을 최소화한 것이 특징이다. 어린이 전용 욕실 어메니티와 가족 친화적 편의시설을 갖춰, 리조트 내에서 보다 편안한 휴식을 즐길 수 있도록 구성됐다.

클럽메드 가족여행의 핵심 서비스로 꼽히는 ‘미니클럽’은 만 4세부터 10세까지의 어린이를 대상으로 운영되는 키즈 전용 프로그램으로, 스포츠와 팀 활동 중심의 프로그램을 영어 환경에서 전문 G.O(Global Organizer)가 진행한다. 아이들이 미니클럽에 참여하는 동안 부모는 스파, 다이닝, 웰니스 프로그램 등 각자의 일정에 맞춰 휴식을 즐길 수 있으며, 더불어 ‘어메이징 패밀리(Amazing Family)’ 프로그램을 통해 가족이 함께하는 시간도 이어진다.

클럽메드 관계자는 “이번 프로모션은 가족 고객이 보다 합리적인 조건으로 여행을 준비할 수 있도록 기획됐다”며 “단순한 가격 혜택이 아닌, 여행 준비 과정의 부담을 덜고 체류 경험의 완성도를 높이기 위한 프리미엄 올-인클루시브 경험의 연장선”이라고 말했다.