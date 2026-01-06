NCM·LFP 이어 바나듐이온까지 고안전성 ESS 포트폴리오 확대

SK온과 SK이노베이션이 화재 안전성이 높은 차세대 에너지저장장치(ESS) 기술 확보를 위해 바나듐이온배터리(VIB) 분야로 협력 범위를 넓힌다.

SK온과 SK이노베이션은 지난 5일 대전시 대덕구 스탠다드에너지 본사에서 국내 VIB 기반 ESS 전문기업인 스탠다드에너지와 ‘이차전지 기술 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다. 협약식에는 이석희(가운데) SK온 사장, 박기수 SK온 미래기술원장, 김필석(왼쪽) SK이노베이션 환경과학기술원장, 김부기(오른쪽) 스탠다드에너지 대표 등이 참석했다.

이번 협약의 핵심은 단주기 ESS에 적합한 고안전성·고출력 성능의 VIB 기술 고도화다. ESS는 저장 시간에 따라 단주기(통상 4시간 미만)와 장주기로 구분되며, 단주기 ESS는 데이터센터와 산업 설비 등에 활용돼 반복적인 고출력 운전과 높은 안전성이 동시에 요구된다.

세 회사는 각자의 기술 역량을 결합해 성능과 가격 경쟁력을 동시에 끌어올릴 계획이다. SK온은 배터리 대량 양산 경험을 바탕으로 원소재 조달부터 소재·셀·배터리관리시스템(BMS)에 이르는 전반적인 기술 협력을 스탠다드에너지와 추진한다. 셀 대면적화 설계 등 차별화된 기술 개발도 함께 진행한다.

SK이노베이션은 전해액 첨가제 개발을 통해 소재 성능을 개선하는 한편, 정유 공정에서 회수한 바나듐을 활용해 원가 절감 방안을 모색한다. 이를 통해 VIB 기반 ESS의 사업성을 높인다는 전략이다. 정경수 기자