지난 5일 비전 선포식 개최

[헤럴드경제=박연수 기자] 지난해 12월 한화그룹 편입된 고메드갤러리아가 비전 선포식을 열고, 사업 방향성과 청사진을 제시했다.

고메드갤러리아는 5일 서울 코엑스에서 ‘고메드갤러리아 비전 2030’을 개최했다. 행사에는 아워홈과 고메드갤러리아 임직원 200여명이 참석했다. 고메드갤러리아 출범을 주도한 김동선 아워홈 미래비전총괄 부사장도 참석했다.

고메드갤러리아는 기존의 프리미엄 식음 시장 경쟁력에 한화그룹 유통·서비스 부문의 역량을 더해 프리미엄 F&B(식·음료) 시장을 선점할 계획이다. 차기팔 고메드갤러리아 신임 대표는 “고메드갤러리아는 높은 품질과 차별화된 서비스를 바탕으로 고객 만족도를 높일 것”이라며 “2030년까지 매출 3600억원, 영업이익 200억원을 달성하겠다”고 강조했다.

급식과 외식의 장점을 결합한 ‘큐레이션 F&B 서비스’도 도입한다. 고객의 니즈와 공간 특성에 맞춰 메뉴 구성과 운영 방식을 맞춤형으로 제공하는 차별화 전략이다. 차 대표는 “큐레이션 F&B는 고메드갤러리아가 지향하는 프리미엄의 핵심”이라며 “구내식당, 아파트, 레저 등 고객이 머문 공간에 어울리는 F&B 경험을 제공하는 것이 목표”라고 설명했다.

그룹 계열사와 협업도 강화한다. 아워홈이 보유한 8개 제조공장과 14개 물류센터 기반의 제조·물류 인프라를 활용해 서비스 품질 고도화와 운영 효율 개선을 동시에 추진한다. 또 한화호텔앤드리조트의 외식·연회 다이닝 운영 노하우와 한화푸드테크, 한화로보틱스의 로봇·주방 자동화 등 첨단 기술을 접목할 계획이다.

고메드갤러리아 관계자는 “급식과 외식의 경계를 허무는 프리미엄 큐레이션 역량을 통해 시장의 새로운 기준을 만들 것”이라며 “그룹 차원의 기술·인프라·운영 역량을 결합해 프리미엄 F&B 시장을 선도하겠다”고 말했다.