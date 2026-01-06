최종절차인 영도조선소 항만보안평가 마무리 미해군 MRO사업 입찰자격 부여 및 본격 참여

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] HJ중공업이 미국 해군과 체결을 추진 중인 함정정비협약(MSRA, Master Ship Repair Agreement)의 최종 심사 절차인 ‘항만보안평가(PA, Port Facility Security Assessment)’가 지난 5일 차질 없이 마무리되면서 이달 중 라이선스 체결이 유력한 것으로 알려졌다.

함정정비협약(MSRA)은 미 해군 함정의 유지·보수·정비(MRO)를 위해 미국 정부와 조선업체가 체결하는 협약이다. 협약을 체결한 조선소는 미 해군 함정 MRO 사업 입찰 자격을 부여받으며, 특히 엄격한 보안 규정이 적용되는 미 해군 전투함 MRO 사업에도 참여할 수 있다.

HJ중공업은 지난해 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)에 MSRA 체결을 위한 라이선스를 신청했으며, 같은 해 9월 미 해군 해상체계사령부(NAVSEA) 산하 부부대장과 품질감독관, 해양조사관 등 7명이 부산 영도조선소를 방문해 1차 현장 실사를 진행한 바 있다.

이번에 이뤄진 항만보안평가는 MSRA 체결을 위한 마지막 관문으로 미국이 외국 항만의 보안 준비 태세와 항만시설 보안 규칙 이행 여부를 점검하는 공식 절차다. 평가단은 미 해군 범죄수사국(NCIS) 보안 전문가들로 구성됐으며 영도조선소 현장에서 항만 테러 대응 체계, 보안 규정, 시설 통제, 감시 시스템, 기술 정보 관리 등 전반적인 보안 운영 실태를 종합적으로 점검했다.

HJ중공업은 평가 과정에서 영도조선소의 시설 현황을 비롯해 대한민국 해군 함정과 해양경찰 경비함 건조 실적, MRO 사업 수행 경험, 보안 관련 사내 규정 및 실제 운영 현황 등을 설명했다.

방산업계에 따르면 평가단이 HJ중공업을 미 해군 MRO 사업 수행에 적합한 최적의 조선소로 평가한 것으로 전해졌다.

한편 HJ중공업은 지난해 12월 중순 미 해군 군수지원함 ‘아멜리아 에어하트함’의 MRO 사업을 수주해 공사를 준비 중이다. MSRA 체결이 완료되면 관련 보안 절차가 간소화되고 고도의 정보 통제가 요구되는 미 해군 전투함 MRO 사업 진출도 본격화될 것으로 전망된다.

또 지난해 11월에는 미국 상무부 알렉스 크루츠(Alex Krutz) 부차관보 일행이 영도조선소를 방문해 함정 MRO 사업은 물론 상선 건조 분야까지 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 이에 따라 향후 한·미 마스가(MASGA) 프로젝트가 본격화되고 관련 정책이 구체화될 경우 HJ중공업의 사업 기회가 더욱 확대될 것으로 기대된다.