“모든 미래 산업 중심에 AI…그룹 밸류체인 결집” “빅테크 손잡고 피지컬 AI 가속” “후발 장점 살려 다이나믹 캐치보이처럼 뛰어넘을 것”

[헤럴드경제(라스베이거스)=정경수 기자] “지난 2021년 보스턴 다이나믹스를 인수한 이후 로봇을 어디에, 어떻게 활용할 것인가를 지속해서 고민해 왔고, 이제는 그룹 차원에서 속도를 내 로봇 생태계를 구축해야 할 시점에 도달했다고 생각합니다.”

장재훈 현대자동차그룹 부회장은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 미디어데이 직후 간담회에서 이같이 말하며, 로보틱스를 더 이상 미래 구상이 아닌 ‘실행의 단계’로 끌어올리겠다는 의지를 분명히 했다.

장 부회장은 현대차그룹이 이번 CES에서 ‘인공지능(AI) 로보틱스’를 전면에 내세운 배경에 관해 “자율주행, 로보틱스, 도심항공모빌리티(UAM) 등 모든 미래 산업의 중심에는 AI가 있고, 최근에는 이를 물리적 세계에 적용하는 피지컬 AI 흐름이 명확해졌다”고 설명했다.

특히, 장 부회장은 로봇 상용화의 핵심으로 ‘명확한 활용처’를 꼽았다. 그는 “로봇 기술 자체보다 중요한 것은 실제 현장에서 어떻게 작동하느냐”라며 “제조와 물류 현장에서 검증하고, 그룹 밸류체인 전반에서 시너지를 내는 것이 출발점”이라고 강조했다.

이와 관련해 정준철 현대차·기아 제조부문장은 “미국에 구축하는 RMAC(로봇 메타플랜트 응용 센터)는 아틀라스를 실제 공장 환경에 투입하기 전 행동을 설계·훈련·검증하는 역할을 맡게 된다”며 “초기에는 물류 작업부터 시작해 단계적으로 적용 범위를 확대할 계획”이라고 설명했다.

보스턴다이내믹스와 구글 딥마인드의 전략적 파트너십도 주요 화두로 떠올랐다. 장 부회장은 양사 간 파트너십에 대해 “핵심은 휴머노이드를 어떻게 대량 생산하고 상용화할 것인가”라며 “현대차그룹의 제조 역량, 보스턴 다이나믹스의 로봇 기술, 구글 딥마인드의 AI가 결합하는 구조가 중요하다”고 설명했다. 그러면서 보스턴다이내믹스의 기업공개(IPO) 가능성에 대해서는 “현재로서는 언급할 단계가 아니다”라고 선을 그었다.

장 부회장은 휴머노이드 로봇이 일자리를 대체할 수 있다는 일각의 우려에 관해서도 언급했다. 그는 “로봇은 단순히 노동을 대체하는 존재가 아니라, 반복적이고 위험하며 기피되는 작업을 맡는 역할”이라며 “로봇 생태계를 어떤 식으로 구축할지가 중요하고 그에 따라 새로운 일자리가 창출될 수도 있다”고 밝혔다.

아울러 로봇이나 자율주행 분야에서 글로벌 기업에 비해 늦다는 지적에 대해서는 “시장 반응이 빠르냐, 안빠르냐 차이로 아직 기술적 검증 과정에 있다고 본다”며 “결코 늦지 않을 것이라고 생각한다”고 강조했다. 이어 “후발의 장점을 살려 다이나믹 캐치보이처럼 뛰어넘을 수 있도록 전력을 다할 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 “현대차그룹은 소싱과 구매, 제조 전반에서 장기적인 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 구조를 갖추고 있다”며 “얼마나 빠르게 애플리케이션을 확대하고 현장에 적용하느냐가 관건”이라고 말했다.

글로벌 파트너십 확대 전략에 관해 보스턴 다이나믹스의 로버트 플레이터 대표는 “이미 수천대의 로봇을 전 세계 고객사에 공급하고 있다”며 “아틀라스는 파일럿 단계가 아닌 대량 투입을 전제로 한 제품”이라고 부연했다.

엔비디아와의 협업에 대해서도 협력 범위를 확대하겠다는 뜻을 내비쳤다. 김흥수 현대차·기아 글로벌 전략 오피스(GSO) 본부장은 “현대차그룹이 보유한 제조·판매·고객 경험 전반의 데이터는 로보틱스와 피지컬 AI에서 강력한 자산”이라며 “빅테크와의 개방형 협력을 통해 새로운 가능성을 만들어갈 것”이라고 설명했다.