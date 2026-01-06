[헤럴드경제(라스베이거스)=김현일 기자] 아이돌그룹 ‘라이즈(RIIZE)’가 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 삼성전자가 전시한 신제품과 서비스를 직접 체험하며 전 세계 고객들에게 경혐을 공유했다.

라이즈 멤버들은 각자 취향에 맞는 AI 제품을 정하고 자신만의 아이디어로 소개하는 숏폼 영상 콘텐츠도 제작했다.

축구를 좋아하는 성찬은 삼성전자가 이번 CES 2026에서 공개한 세계 최초 130형 ‘마이크로 RGB’ TV로 원빈과 함께 축구 경기를 시청하는 모습을 영상에 담았다.

AI를 통해 장면을 실시간 분석하고 화질과 음질을 자동으로 최적화하는 ‘AI 사커 모드’를 직접 소개했다.

라이즈는 지난 4일(현지시간) 라스베이거스 윈 호텔에서 진행된 삼성전자의 ‘더 퍼스트룩 프레스 콘퍼런스’ 행사에도 참석해 삼성전자의 비전 및 신제품 발표를 지켜봤다.

라이즈는 “삼성전자 ‘더 퍼스트룩’에 와서 직접 삼성의 AI 기술을 체험하고 사용해보니 너무 쉽고 편리하다”며 “K팝 아티스트로서 삼성의 ‘일상 속 AI’를 함께 알릴 수 있는 기회를 가질 수 있어 좋았다”고 소감을 전했다.

삼성전자는 윈 호텔에 조성한 단독 전시관에서 자사 ‘뮤직 스튜디오 5’ 스피커, ‘더 프리스타일+’ 포터블 프로젝터를 통해 라이즈의 노래 ‘Boom Boom Bass’와 ‘Fly up’ 등을 소개하며 차별화된 AI 사운드를 선보였다.

박정미 삼성전자 글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터장(부사장)은 “전 세계 젊은 세대가 삼성의 AI 기술에 대해 체험하고 공감할 수 있도록 K팝 아티스트 라이즈와 협업했다”며 “삼성전자의 ‘더 퍼스트룩’ 행사를 통해 삼성의 AI 비전을 경험해보시길 바란다”고 말했다.