CES 2026 프리 부스투어 진행 차량 카메라 모듈에 라이다·레이더 결합 시승 가능 자율주행 목업 “고객 맞춤형 차별화 모빌리티 솔루션 기업 도약”

[헤럴드경제(라스베이거스)=박지영 기자] LG이노텍이 CES 2026에서 자율주행과 전기차(EV)를 아우르는 융복합 모빌리티 솔루션을 선보이며 AIDV(인공지능 중심 차량) 시대 선도에 나선다.

LG이노텍은 6일(현지시간)부터 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2026’에 참가해 미래 모빌리티 혁신 기술을 공개한다고 밝혔다. 이에 앞서 5일에는 국내 기자단을 대상으로 프리 부스투어를 열고 전시 콘셉트와 주요 제품을 소개했다. 전시 부스는 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀 초입에 약 100평 규모로 마련됐으며, 지난해에 이어 올해도 모빌리티 단독 테마로 구성됐다.

전시부스 내부에는 미래지향적인 자율주행 컨셉카 목업(시제품)이 가장 먼저 눈에 띈다. AD(자율주행)·ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 관련 제품 16종이 목업에 탑재됐을 뿐 아니라, 테마별로 부품을 모아 소프트웨어까지 결합한 통합 설루션 형태로 소개됐다.

LG이노텍 관계자는 “AIDV 시대를 맞아 전장부품 기업을 넘어 고객 맞춤형 모빌리티 토탈 설루션 기업으로 새롭게 포지셔닝하려는 LG이노텍의 사업 방향성을 전시 기획에 반영했다”고 설명했다.

자율주행 목업에서는 차량 내∙외부를 아우르는 솔루션을 선보인다. 특히 다양한 부가기능을 장착한 차량 카메라 모듈에 라이다(LiDAR), 레이더(Radar)를 결합한 자율주행 융·복합 센싱 설루션을 히어로 제품으로 앞세웠다.

눈이나 서리를 빠르게 녹이는 히팅 카메라 모듈뿐 아니라 LG이노텍이 자체 개발한 소프트웨어를 통해 기능이 업그레이드 된 액티브 클리닝 카메라 모듈도 눈길을 끌었다. 렌즈에 낀 물기와 이물질을 1초 만에 털어내는 것이 특징이다.

CES 2026서 첫 선을 보이는 미국 아에바(Aeva)와 협업한 고성능·초소형 라이다도 주목된다. 최대 200m 거리에 있는 사물도 감지가 가능해, 장거리 센싱에 한계가 있는 카메라의 단점을 보완한다.

자율주행 목업은 직접 시승해 차량 인캐빈(In-Cabin) 솔루션도 체험할 수 있다. CES 2026서 최초 공개된 ‘차세대 언더 디스플레이 카메라 모듈(Under Display Camera Module)’은 차량 계기판 뒤에 장착돼 눈에 보이지 않지만 LG이노텍이 자체 개발한 AI 화질 복원 소프트웨어를 탑재해 화질을 유지하면서도 정확한 안면인식을 해낸다. 듀얼 리코딩 기능을 통해 주행 중 브이로그와 같은 콘텐츠 제작도 가능하다.

또 다른 핵심 제품인 초광대역(U WB,Ultra-WideBand) 레이더를 만나 볼 수 있다. 차량 내 아동감지(CPD, Child Presence Detection)기능, 간단한 발동작으로 트렁크를 여닫을 수 있는 킥센서(Kick Sensor) 기능도 시연을 통해 확인할 수 있다.

차량 전·후방과 인테리어를 아우르는 라이팅 솔루션도 전시의 주요 볼거리다. 차량 전면부에는 CES 2026 혁신상을 수상한 초슬림 픽셀 라이팅 모듈이 장착됐다. 초고해상도 픽셀 기반 조명으로 문자와 패턴을 정교하게 구현할 수 있다. 헤드램프 측면에 적용된 ‘넥슬라이드 에어(Nexlide Air)’ 역시 이번에 처음 실물이 공개됐다. 두 제품 모두 실리콘 소재를 적용해 디자인 자유도를 높이고, 충돌 시 보행자 부상 위험을 줄였다.

전기차 핵심 기술을 집약한 EV 목업도 별도로 마련됐다. LG이노텍이 세계 최초로 양산한 800V 무선 배터리관리시스템(BMS)과 배터리와 배터리 정션 박스를 결합한 B-Link 등 EV 복합 솔루션 15종이 적용됐다. 이를 통해 소형·경량화와 복합화 기술, 정밀 모터 제어, 무선 기술 역량을 강조했다.

문혁수 LG이노텍 사장은 “CES 2026은 자율주행과 EV 분야에서 새로운 사업 기회를 확보할 수 있는 중요한 무대”라며 “차별화된 고객 가치를 제공하는 모빌리티 혁신 솔루션 기업으로 도약하겠다”고 말했다.