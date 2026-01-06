300장 한정 판매…전액 순직 소방관 가족 전달 소방관 복지·교육·추모 지원 및 행사 개최 등

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 ‘119 메모리얼런’ 기념 티셔츠를 판매한 수익금 일부를 순직 소방관 가족에 지원할 것이라고 6일 밝혔다.

티셔츠는 지난해 11월 2일 LG유플러스가 개최한 순직 소방관 추모 마라톤 대회인 ‘119 메모리얼런’ 행사에서 처음 공개됐다. 당시 119 메모리얼런 참가자 등 시민들이 티셔츠를 추가로 구매하고 싶다는 의사가 많았다. 이에 LG유플러스는 추가 판매를 결정했다.

티셔츠 구매를 원하는 고객은 LG유플러스 모바일 커머스 ‘U+콕’을 통해 구매할 수 있다. 가격은 3만3000원으로, 300장 한정으로 판매된다. 판매 수익금 전액은 소방 가족 희망 나눔 재단에 전달될 예정이다.

앞서 LG유플러스는 ▷소방청과 업무협약 체결 ▷인공지능(AI) 음성합성 기술 기반 순직 소방관 목소리 복원 ▷순직 소방관 추모 마라톤 119메모리얼런 개최 등 소방관에 대한 지원을 해왔다. 앞으로도 소방청과 협력을 통해 소방관을 위한 복지·교육·추모 지원 및 행사 개최 등 활동을 지속적으로 확대할 계획이다.

이명섭 LG유플러스 CSR혁신 팀장은 “추모 티셔츠를 통해 많은 분이 일상에서도 소방관의 희생을 기억하길 바란다”며 “앞으로도 다양한 방법으로 소방관 가족에게 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.