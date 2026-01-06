OLED 탑재 차세대 콘셉트 선봬 AI OLED 리모트·AI 미러 등도 나와 ‘주름 개선’ 폴더블 패널도 첫 선

[헤럴드경제(라스베이거스)=김현일 기자] 삼성디스플레이가 유기발광다이오드(OLED)를 탑재한 목걸이와 리모컨, 피부관리 기기, 로봇 등 미래 라이프스타일 제품을 대거 선보였다.

삼성디스플레이는 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 앙코르 앳 윈 호텔에서 가진 CES 2026 미디어 행사에서 차세대 AI 기기 콘셉트 제품을 공개했다.

1.4형 원형 OLED를 탑재한 ‘AI OLED 펜던트’는 목에 걸어 휴대하거나 음성으로 조작할 수 있어 미래 스마트폰을 대체할 제품으로 제시했다. OLED 디스플레이를 통해 직관적인 조작과 정보 확인이 가능해 향후 AI 에이전트 활용도를 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

1.3형 원형 OLED를 장착한 ‘AI OLED 리모트’는 리모컨을 연상케 한다. 각종 기기별로 따로 리모컨을 둘 필요 없이 ‘AI OLED 리모트’ 하나로 디스플레이를 통해 AI 기기를 통합 제어할 수 있는 것이 특징이다.

13.4형 원형 OLED가 탑재된 뷰티 디바이스 ‘AI 미러’는 전면에 카메라가 있어 피부상태, 발열 등을 확인하고 건강관리 조언을 받을 수 있다.

이밖에 ‘AI 이어폰 케이스(1.3형 원형 OLED)’ 및 ‘AI 헤드셋(1.5형 원형 OLED)’ 등 별도의 스마트 디바이스 없이 음악을 재생하고 조정할 수 있는 아이디어 제품들을 선보였다.

삼성디스플레이 관계자는 “OLED는 LCD(액정표시장치) 대비 얇고 가볍기 때문에, 소형 AI 기기의 배터리 공간 확보를 위한 최적의 디스플레이 설루션”이라고 설명했다.

폴더블 제품의 단점인 주름 문제를 해소할 차세대 폴더블 패널도 공개했다. 차세대 폴더블 패널은 2024년 제품보다 접히는 부분의 빛 반사나 그림자로 인한 화질 저하가 줄어든 모습이다.

삼성디스플레이는 “차세대 폴더블 패널의 주름 깊이는 2025년형 제품 대비 약 20% 얕아졌다”며 “적층 구조 최적화 등 지속적인 R&D 혁신을 통해 차세대 폴더블 패널의 주름을 개선했다”고 밝혔다.

차세대 폴더블 패널이 적용되면 사용자의 시각적 만족도 향상은 물론 터치 중 손가락이 걸리거나 미끄러지는 느낌이 줄어 프리미엄 제품 사용 시 터치감을 향상시킬 수 있을 것으로 보고 있다.

얼굴 위치에 13.4형 OLED를 탑재한 ‘AI OLED 봇’도 소개됐다. 지정 공간을 자유롭게 이동하며 AI 기반으로 사용자와 소통할 수 있는 소형 로봇 콘셉트로 개발됐다. 이번 전시에서는 대학에서 학생들을 지원하는 로봇 조교로 소개할 예정이며, 강의실 위치를 안내하거나 교수 프로필 등 정보를 제공한다.

디스플레이를 탑재하고 있다보니, 음성 명령 및 스피커 활용이 어려운 수업 환경에서도 과제 내용이나 휴강 계획을 손쉽게 문의하고 답변을 확인할 수 있다. OLED는 LCD와 달리 곡면, 구형, 원형 등으로 자유롭게 디자인할 수 있어 로봇 얼굴처럼 제조사의 의도나 소비자의 취향을 다양하게 반영할 수 있다는 게 장점이다.