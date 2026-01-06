2025년 특별교부세 61억 원, 특별조정교부금 210억 원 등 총 271억 원 확보로 재정 건전성 향상 마장동 먹자골목 내 문화시설 건립, 권역별 스마트헬스케어센터 조성 등 주민 생활밀착 사업 본격 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 지난 2025년 행정안전부 특별교부세와 서울시 특별조정교부금을 총 271억 원 확보했다.

이는 전년 대비 76억 원 증가한 규모로, 구는 확보 재원을 통해 재난안전 강화, 도시환경 개선, 생활 SOC 확충, 복지·체육시설 개선 등 주민 체감도가 높은 사업을 속도감 있게 추진할 계획이다.

성동구는 구민 생활밀착형 사업 추진을 위한 특별교부세 54억 원을 확보한 데 더해 민생회복 소비쿠폰 집행평가 최고등급 선정 등 국가 장려 사업과 정부 평가에서 우수한 성과를 인정받아 우수 지자체 재정지원 특별교부세 7억 원을 추가로 확보하며 의미를 더했다.

이와 함께 서울시 특별조정교부금은 210억 원을 확보해 주요 현안사업 추진과 구민 생활 환경 개선을 위한 재정기반을 한층 강화했다.

구 관계자는 “재정 건전성을 확보하고 더 튼튼하고 지속 가능한 복지를 실현하기 위해 외부 재원을 적극 활용하겠다는 구의 의지로, 행정안전부와의 긴밀한 협력은 물론 서울시와의 협조를 통해 이뤄낸 성과”라고 설명했다.

이에 따라 구는 이번 확보액 증대를 통해 주민 안전과 편의를 높이는 다양한 사업을 본격 추진할 예정이다.

특히, 마장동 먹자골목 내 주민편의 문화시설 건립, 권역별 스마트헬스케어센터 조성, 노후 체육시설 및 도로․하천 시설물 정비 등 주민 생활 편의 사업을 포함하여 안전, 교통, 도시환경, 공공시설 개선 등 전 분야에 걸쳐 균형 있게 사업을 편성했다.

확보한 특별교부세 및 특별조정교부금 주요 사업으로는 ▲권역별 스마트헬스케어센터 조성 16억 원 ▲마장동 먹자골목 내 주민편의 문화시설 건립 5억 원 ▲급경사지 도로열선 설치 12억 원 ▲중랑천 재난안전 전광판 설치 6억 원 ▲성수역 2번 출구 횡단보도 이전 2억 원 ▲복지관, 구립도서관, 공영주차장 등 주민 이용 공공시설 개선 49억 원 ▲하천변, 공원 등 도시환경 개선 34억 원 ▲서울국제정원박람회 연계정원 조성 41억 원 ▲노후 체육시설 환경개선 17억 원 ▲가공선로 지중화, 노후 하수관로 및 도로시설물 정비 등 안전 관련 사업 45억 원 등이 있다.

정원오 성동구청장은 “이번 특별교부세 등 외부재원 확보는 주민의 안전과 생활 편의를 높이는 사업을 차질 없이 추진하기 위한 중요한 동력”이라며 “앞으로도 행정안전부와 서울시 등 관계기관과의 협력 강화와 국가 장려 사업에 대한 적극 동참을 통해 외부 재원을 지속적으로 확보하고, 재정 건전성을 높이는 동시에 지속가능한 복지를 실현해 나가겠다”고 말했다.