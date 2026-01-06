국립중앙박물관, 中과 청대 석사자상 기증 협약 한중 정상회담 계기…“간송 문화보국 뜻 실천”

[헤럴드경제=김현경 기자] 간송미술관 앞을 87년간 지켜 온 석사자상 한 쌍이 중국으로 돌아간다.

국립중앙박물관은 5일 ‘청대 석사자상 기증 협약식’에서 중국 국가문물국과 간송미술관이 소장한 석사자상을 중국에 기증하는 내용의 협약 문서에 서명했다고 밝혔다.

이번 협약식은 한중 정상회담을 계기로 열렸으며 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주이 참석했다.

간송미술관의 석사자상은 중국 청나라 때 만든 것으로 추정되며 높이가 1.9ｍ, 무게가 1.25t에 이른다.

간송미술관에 따르면 이 석사자상은 간송 전형필(1906~1962) 선생이 1933년 일본에서 경매를 통해 구입했다. 당시 간송은 석사자상과 고려 및 조선 시대 석탑, 석등, 부도 등을 구매했다. 이후 석사자상은 1938년 간송미술관의 유물 전시장인 보화각이 건립되면서 건물의 입구에 배치돼 현재까지 87년간 자리를 지켜 왔다.

간송은 생전 ‘석사자상은 중국의 유물이니 언젠가 고향에 보내주는 것이 좋겠다’고 말한 것으로 전해졌다. 이에 간송미술관은 2016년 수장고를 신축할 당시 자체적으로 이 유물의 중국 기증을 추진하다 여러 가지 어려움으로 중단하게 됐고, 지난해 말 국립중앙박물관에 기증 관련 일체 사무를 위임하며 협조를 요청했다.

간송미술관은 “올해 간송 선생 탄신 120주년을 맞이해 문화보국을 평생 동안 실천해 오며 수많은 우리 문화유산을 지키고 보호해 온 간송의 유지를 실천하기 위해 동 유물을 중국에 기증하고자 한다”며 “이 기증이 앞으로 양국 간의 더 활발한 문화 교류의 계기가 되었으면 한다”고 기증 배경을 밝혔다.

국립중앙박물관은 올해 초 이재명 대통령의 중국 국빈 방문이 진행되는 것을 계기로 한중 우호 관계 발전을 기원하는 의미를 담아중국 측에 간송미술관의 기증 의사를 전했다.

이어 중국 국가문물국에서 구성한 전문가 5명이 간송미술관을 방문해 석사자상에 대한 감정을 진행했다. 중국 전문가들은 “청대 작품으로 역사적, 예술적, 과학적 가치를 모두 갖춘 우수한 작품”이라며 “석상의 재질로 볼 때 베이징 또는 화북지방의 대리석을 사용했고, 제작 기술이나 장식표현이 정교하고 예술성이 뛰어나 황족저택인 왕부의 문 앞을 지킨 택문 석사자상으로 추정된다”고 평가했다.

중국에서 석사자상은 전통적으로 액운을 막고 재부를 가져오는 것으로 알려져 있으며, 보통 주택의 정문이나 분묘 앞에 배치됐다.

이날 기증 협약에 따라 석사자상은 조만간 중국 측에 인도될 예정이다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “이번 석사자상의 중국 기증은 문화로 나라를 지킨다는 간송 선생의 정신과 일맥상통하는 것으로 선생 탄신 120주년에 기증이 성사돼 매우 기쁘다”며 “앞으로 한중간 문화 협력과 우호 증진의 굳건한 상징이 될 것”이라고 말했다.