[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군과 대구한의대는 교육부 주관 ‘글로컬 대학 30’ 프로젝트 추진 및 상생 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 대학과 지역의 동반 성장을 목표로 하는 ‘글로컬 대학 30’ 지정을 위해 지자체와 대학 간 협력체계를 구축하고 의성군 바이오 산업과 대학 역량을 결합한 지역 맞춤형 인재 육성 모델을 만들기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 K-MEDI 산업과 연계한 의성 세포배양 산업 맞춤형 인재 양성을 최우선 과제로 삼고, 이를 뒷받침할 현장 중심 로컬 캠퍼스를 의성에 구축하기로 했다.

창업 생태계 조성과 공동 연구개발(R&D) 과제 발굴을 통해 지역 기업의 기술 경쟁력도 강화한다.

지역 정주형 유학생 유치와 정주 여건 개선에도 협력해 인구 소멸 위기에 공동 대응할 방침이다.

특히 의성군의 K-MEDI 관련 제품들이 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 기업 지원과 판로 개척에 양 기관의 인적·물적 자원 총동원 등 포괄적인 상생 협력 체계를 가동할 계획이다.

의성군은 이번 협약을 계기로 대구한의대와 함께 ‘글로컬 대학 30’ 관련 세부 실행 계획 수립에 박차를 가할 것이다.

경북 세포배양산업 지원센터와 연계한 산학협력 프로그램도 구체화해 지역 청년들에게 양질의 일자리와 정주 기회 제공 등 실질적인 지역 활성화 성과를 도출할 예정이다.

김주수 의성군수는 “‘글로컬 대학 30’ 지정은 대학뿐만 아니라 의성군의 미래 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점”이라며 “대구한의대의 우수한 인적·물적 자원이 지역 산업 현장에 효과적으로 연계돼 지역과 대학이 함께 도약할 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.