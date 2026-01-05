[헤럴드경제=문영규 기자] 미국에 체류 중인 김경 서울시 의원이 무소속 강선우 의원의 ‘1억원 공천헌금’ 수수 의혹 경찰 조사와 관련해 ‘도피성 출국’ 논란이 일자 자진귀국 의사를 밝혔다.

5일 경찰에 따르면 김 시의원은 이날 ‘도피 의도는 없었고 신속히 귀국해 조사에 협조하겠다’는 취지로 경찰에 밝혔으며 경찰은 김 시의원과 입국 일정을 조율하고 있다고 연합뉴스가 전했다.

김 시의원은 경찰에 고발된 이튿날인 지난달 31일께 미국에 체류 중인 자녀를 만나겠다며 출국한 것으로 전해졌다.

이와 함께 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 시의원에 대해 법무부에 입국 시 통보 조처를 요청했고 법무부는 이를 승인했다.

경찰은 김 시의원이 국내로 돌아오는 즉시 출국금지하고 조사할 계획이다. 통상 수사기관의 수사 대상자에 대한 입국시 통보와 출국금지는 맞물리는 조처다.

김 시의원은 2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속이던 강 의원에게 공천헌금 1억원을 공여한 의혹을 받는다.

당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 민주당 김병기 의원은 이 의혹을 강 의원에게 직접 듣고서도 묵인했다는 논란을 사고 있다. 김 시의원은 이후 실제 공천을 받았다.

경찰은 김 시의원 측으로부터 공천헌금을 받아 보관했다고 지목된 강 의원의 전직 보좌관 A씨를 6일 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다.

언론에 보도된 녹취록에 따르면 김 시의원은 2022년 4월 21일 강 의원과 만나 “1억, 그 돈을 갖다가 받은 걸 사무국장(A씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐”고 물었고, 강 의원은 “그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠”라고 답했다.

강 의원은 “A씨에게 누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다”고 해명했다. A씨는 해당 내용을 전혀 모른다는 입장인 것으로 전해졌다.