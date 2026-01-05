황보연 사장 “혁신적 사고와 패기를 바탕으로 미래 경쟁력 확보 앞장서길”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연)는 5일 서울시 양천구 목동 본사에서 탄소중립과 에너지전환 시대에 대응해 지속가능한 미래 에너지를 이끌 2026년 신규직원 7명을 임명했다.

신규직원 임용식은 시무식과 함께 개최되어 2026년 새해 서울에너지공사의 비전과 목표를 공유하고 신규직원들의 새로운 출발을 응원하는 뜻깊은 시간으로 진행됐다.

이번 채용은 직무와 무관한 편견 요소를 걷어낸 블라인드 방식으로 공정한 공개경쟁 절차를 거쳐 인재를 선발했다. 선발된 직원들은 공사에 대한 기초 입문 교육과정을 이수한 후 각 부서에 배치될 예정이다.

황보연 서울에너지공사 사장은 이 자리에서 “탄소중립과 에너지 전환이라는 과제 속에서 서울에너지공사의 새로운 미래를 이끌어갈 여러분을 진심으로 환영한다”며 “현실에 안주하지 않는 혁신적 사고와 뜨거운 패기를 바탕으로, 우리 공사가 친환경 에너지 공기업으로서 독보적인 위상을 세우는 데 중추적인 역할을 해달라”고 당부했다.