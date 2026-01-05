펑리위안 여사 “2014년 창덕궁·동대문시장 방문”

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 이재명 대통령과 함께 중국을 국빈 방문 중인 김혜경 여사는 5일 시진핑 국가주석의 부인 펑리위안 여사를 만나 “오래 전부터 팬”이라며 담소를 나눴다.

두 여사는 이날 공식 환영식 이후 베이징 인민대회당 1층 복건대에서 이어진 차담에서 화기애애하게 대화했다.

먼저 펑리위안 여사는 “작년에 시 주석께서 한국을 국빈 방문했다. 이 대통령이 시 주석을 위해 아주 성대한 환영식을 개최했다. 그때 김 여사도 저에게 안부 인사를 건네줬는데, 이 대통령과 김 여사에게 감사를 표하고 싶다”고 인사했다.

당시 펑리위안 여사는 시 주석과 동행하지 않았다. 이를 두고 김 여사는 “저도 지난 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 때 시 주석께서 오시면서 여사님도 오실 줄 알고 기대했는데, 안 오셔서 제가 많이 서운했다”며 웃었다.

이어 그는 “그런데 이렇게 베이징에서 뵙게 되니 너무 반갑다”고 했다.

그러자 펑리위안 여사는 과거 2014년 시 주석과 함께 한국에 방문했던 기억을 떠올리기도 했다. 그는 “그때는 아주 아름다운 창덕궁을 찾아갔고, 또한 밤에 저희는 동대문시장을 한번 둘러봤다”며 “한국 사람들의 아주 뜨겁고 그리고 친구를 잘 맞이하는 성격이 저에게 아주 깊은 인상을 주었다”고 화답했다.