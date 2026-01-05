[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 2026년 새해 첫 영업일을 맞아 새롭게 취임한 강정훈 은행장이 고객 및 직원과 소통하는 행사를 진행했다고 5일 밝혔다.

먼저 2026년 새해 첫 영업일인 지난 2일 수성동 본점 구내식당을 찾은 직원들에게 점심식사를 대접하고 덕담을 나누는 ‘직원감사데이’를 진행했다.

이어 지역상권 활성화를 위해 본점 인근 한 식당에서 본부부서 부서장을 비롯해 행원까지 다양한 직급별, 연령별 직원 10여명과 격의 없이 소통하는 뜻 깊은 자리를 함께했다.

이어 노조위원장 및 노조 간부들과의 티타임을 통해 직원 사기를 진작했으며 수성동 본점 전층 사무실을 방문해 직원들과 새해 인사를 나누는 등 직원 가치 제고에 앞장섰다.

오후에는 본점 영업부를 방문해 따뜻한 커피와 유자차를 준비한 푸드트럭 이벤트를 진행하며 새해 추운 날씨에도 은행을 방문한 고객들과 직접 만나고 소통하는 시간을 가졌다.

이는 취임식 당시 ‘고객의 소리를 듣고 고객과 더욱 가까이 하겠다’는 뜻을 실천하기 위해 진행됐으며 강정훈 은행장은 앞으로 과감한 제휴와 다양한 디지털 사업 개진으로 은행과 고객의 가치를 올리겠다는 뜻을 밝혔다.

강정훈 은행장은 취임식에서 경영 미션인 ‘따뜻한 금융으로 모두가 꿈꾸는 세상을 만들다’를 강조하며 은행과 직원의 가치를 제고하고 나아가 은행 이해관계자 모두의 가치를 높이겠다고 말했는데 이를 위해 새해 첫 행보로 소통 창구를 넓혔다는 설명이다.

iM뱅크 관계자는 “실용적인 현장 소통으로 임기를 시작한 강정훈 은행장은 무한한 책임감으로 은행·직원·고객의 가치를 제고한다는 목표이며

iM뱅크는 생산적 금융과 포용 금융 실천으로 따뜻한 금융서비스를 제공하며 소비자보호에 힘쓰는 2026년이 될 것”이라는 목표를 전했다.