울산상의, 2026년 신년인사회 개최 지역 각계 인사, 울산경제 비전 공유

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 2026년도 울산 신년인사회가 울산상공회의소 주최로 5일 오전 10시 30분 KBS울산홀에서 지역 기관장 및 정·재계, 학계, 노동계, 시민·사회단체, 언론사 대표 등이 참석한 가운데 열렸다.

‘AI 산업 전환으로 울산경제의 새 시대를 열자!’를 주제로 열린 이날 신년인사회에서는 참석자들이 울산경제 비전을 공유하며 새해 정진과 화합을 다짐했다.

이윤철 울산상공회의소 회장은 “기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편, 에너지 전환 가속화로 경제 불확실성이 커지고 있지만, 울산은 늘 선택의 기로에서 새로운 성장의 길을 만들어 온 도시”라며 “분산에너지 특구 지정과 AI 기반 디지털 혁신을 핵심 동력으로 삼아 울산 주력산업의 글로벌 경쟁력 강화에 앞장서겠다”고 밝혔다.

김두겸 울산광역시장은 “지난 한 해 울산은 어려운 여건 속에서도 시민들의 노력에 힘입어 산업과 경제, 문화와 도시 전반에 걸쳐 미래를 준비하는 다양한 시도와 도전을 이어왔다”며 “울산이 지닌 산업 저력을 바탕으로 AI 수도를 향한 미래 성장을 준비하고, 신기술·신산업이 지역에 잘 뿌리내릴 수 있도록 협력과 소통을 이어가겠다”고 말했다.

이성룡 울산광역시의회 의장은 “지난해 울산은 어려운 상황 속에서도 지방자치단체 재정분석 평가에서 3년 연속 최우수 지자체로 선정됐다”며 “2026년 붉은 말의 해를 맞아 울산의 지속적인 성장과 번영을 위해 더욱 힘차게 뛰겠다”고 밝혔다.