[헤럴드경제=문영규 기자] ‘국민배우’ 안성기가 5일 별세한 가운데 60여년 지기인 ‘가왕’(歌王) 조용필이 빈소를 방문해 고인을 추모하고 “성기야 또 만나자”라며 마지막 인사를 했다.

이날 조용필은 빈소가 마련된 서울성모병원 장례식장에서 “제가 지금 투어 중이라 입술도 부르트고 그랬지만, 친구가 갑자기 변을 당했다고 해서 왔다”고 밝혔다.

안성기와 조용필은 서울 경동중학교 같은 반 동창으로 알려졌다. 두 사람은 서울 돈암동(안성기)과 정릉(조용필)에 살며 60년 넘는 우정을 이어온 것으로 전해졌다.

조용필은 “어렸을 때부터 참 좋은 친구다. 아주 좋은 친구로, 성격도 좋고, 같은 반 제 옆자리였다”고 설명했다.

그는 “집도 비슷해서 같이 걸어 다니고 그랬다”며 “(영정을 보니) 옛날 생각이 난다. 어렸을 때 학교 끝나면 항상 같이 다녔다”고 회상했다.

소식을 듣고 한달음에 달려왔다는 그는 “제가 지금 투어 중이라 입술도 부르트고 그랬지만, 친구가 갑자기 변을 당했다고 해서 왔다”고 했다.

그러면서 “(안성기가) 지난 번에 병원에 입원했을 때도 제가 왔었고, 그때는 코로나 시기여서 병원에 들어갈 수가 없어서 주차장에서 와이프하고 한참 이야기도 했다”며 “당시 잘 퇴원해서 괜찮다고 생각했는데, 갑자기 이렇게 돼 정말 너무나 안타깝다”고 말했다.

그는 “하고 싶은 게 아직도 굉장히 많을 텐데 그것을 다 이뤄내지 못하게 됐다”고 아쉬워했다.

또한 “(안성기가) 너무 아쉬움을 갖지 말고 (하늘에) 올라가서도 편하기를 바란다”며 “가족들도 있으니 저 위에 가서라도 남은 연기 생활을 할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

친구를 보내는 마음에 대해선 “‘영화계에 별이 하나 떨어지는구나’라는 생각이 들었다. 친구지만 영화계의 큰 별이지 않으냐”라며 마지막으로 “잘 가라. 가서 편안히 쉬라고 이야기해주고 싶다”고 전했다.

조용필과 안성기는 학창 시절 이후 각자 가요계와 영화계에서 국내 대표 톱스타로 활약해 왔다.

안성기는 지난 2018년 조용필의 데뷔 50주년을 기념한 릴레이 인터뷰에 나와 “(조용필은) 집에 놀러 다니고 했던 아주 친한 친구였다”며 “예전의 사진을 보면 (조용필은) 모범생의 모습을 갖고 있었다”고 회고했다.

그는 특히 “조용한 모범생이어서 가수가 될지 꿈에도 몰랐다”며 “신만이 알 수 있지 않았을까 생각할 정도로 누구도 그런 기미를 채지 못했고, 자기 몸으로 표현하는 예술을 하게 될지는 꿈에도 몰랐다”고 했다.

지난 1997년엔 안성기가 KBS ‘빅쇼’ 조용필 편에 깜짝 출연해 듀엣으로 노래하기도 했다.

안성기는 지난 2019년부터 혈액암으로 투병했고 이듬해인 2020년 완치 판정을 받았다. 고인은 가왕에게 “용필아 다 나았어”라고 직접 완쾌 소식까지 전했다고 한다. 안성기는 그러나 혈액암이 재발해 수년 동안 투병 생활을 이어왔고, 이날 결국 세상을 떠났다.