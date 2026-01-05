“청소년 생리용품 지원사업 여전히 사각지대·불편 있어”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 비서실장은 5일 “동일한 제품을 보다 저렴하게 구매하기 위해 해외 직구에 나설 수밖에 없는 구조는 정상적이지 않다”면서 유통구조와 시장 질서 개선 방안을 검토하라고 지시했다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 이같은 비서실장 주재 수석보좌관회의 내용을 설명했다.

이날 강 실장은 “우리 기업 제품이 세계적으로 경쟁력을 인정받고 있음에도 국내 소비자가 상대적으로 불리한 조건에서 구매하고 있는 현실”이라면서 “산업통상부와 공정거래위원회, 한국소비자원 등 관계 기관에 유통구조와 시장 질서, 가격정책 전반을 점검하고 국내 소비자가 합리적인 가격에 제품을 구매할 수 있도록 개선 방안을 검토해 보고할 것을 요청해 달라”고 말했다.

또한 강 실장은 이재명 대통령이 신년사를 통해 밝힌 ‘2026년 대한민국 대전환’ 목표와 관련해 “이제는 구호가 아닌 구체적인 성과로 증명해야 할 시점”이라고 강조했다.

강 실장은 “수도권이 아닌 지방 주도 성장, 과실을 고루 나누는 모두의 성장, 안전이 지켜지는 지속가능한 성장, 문화가 이끄는 매력적인 성장, 평화가 뒷받침되는 안정적 성장이라는 대한민국 대전환의 5대 목표가 국민이 실질적으로 체감할 수 있는 결과로 이어져야 한다”면서 “청와대와 전 부처, 유관 공공기관에 구체적인 추진계획 수립과 점검체계를 마련하고 성과 창출에 ‘사활’을 걸고 역량을 집중하라”고 지시했다.

마지막으로 강 실장은 청소년 생리용품 지원 사업과 관련해 여전히 존재하는 사각지대와 이용 불편 문제를 언급하고 시장 구조의 근본적인 개선 방안 검토를 요청했다고 전 부대변인은 전했다.

강 실장은 “성평등가족부에 신청 절차 간소화와 전달체계 개선 방안을 조속히 마련해 보고할 것을 요청한다”면서 “공정거래위원회에는 생리용품을 포함한 주요 필수 생활용품 가격이 불공정한 구조로 형성돼 있는 것은 아닌지 면밀히 조사해 보고하라”고 주문했다.