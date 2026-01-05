3년 연속 최다 경신…관람객 중 24%는 외국인

[헤럴드경제=김현경 기자] K-컬처에 대한 세계인들의 관심이 높아진 가운데, 지난해 4대 궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 관람객이 역대 최다를 기록했다.

국가유산청은 2025년 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 방문객이 1781만4848명으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 이는 2024년 관람객(1578만129명)보다 12.9% 증가한 수치다.

4대 궁과 종묘, 조선왕릉 관람객이 1700만명을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

궁·능 관람객은 코로나19가 유행하던 2021년 669만8865명으로 주춤했으나 2022년부터 회복세를 보이며 4년 연속 1000만명을 넘어섰다. 2023년(1437만7924명) 이후 3년간은 매년 역대 최다 기록을 경신했다.

지난해 관람객이 가장 많이 찾은 고궁은 경복궁으로 688만6650명이 다녀갔다. 전체 궁·능 관람객의 38.7%를 차지하는 규모다. 이어 덕수궁 356만1882명, 창덕궁 221만9247명, 창경궁 160만2202명 순으로 나타났다.

조선왕릉 관람객은 278만3245명으로 집계됐다. 종묘는 76만1622명이 방문해 전년(39만9672명) 대비 두 배 가까이로 늘어났다.

특히 궁·능을 찾은 외국인 관람객의 증가가 눈에 띈다.

지난해 4대 궁, 종묘, 조선왕릉을 찾은 외국인 관람객은 426만9278명으로, 2024년(317만7150명)보다 34.4% 증가했다. 전체 관람객 중 24.0%에 달한느 수치다.

경복궁의 경우 외국인 관람객이 278만3998명으로 전체 관람객의 40.4%에 달했다. 종묘는 외국인 관람객이 12만8441명으로 16.9%의 비중을 기록했다.

국가유산청은 2005년 이후 동결된 궁궐과 조선왕릉 관람료를 적정 수준으로 올릴지 여부를 검토 중이다.

이재명 대통령은 지난해 12월 열린 국가유산청 2026년 업무 계획 보고 당시 궁·능 관람료에 대해 “설득 과정을 거쳐 조정할 필요가 있다”고 밝힌 바 있다.