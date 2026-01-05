[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시는 옛 군포배수지 부지에 조성한 복합문화공간 그림책꿈마루의 이용 편의성과 접근성 향상을 위해 외부 승강기와 연결다리 설치 공사를 준공하고 오는 6일부터 시민들에게 개방한다고 5일 밝혔다.

군포시는 그림책꿈마루 외부 승강기 및 연결로 설치로 노약자, 장애인, 유모차 이용자 등 교통약자의 이동 불편을 해소하고, 방문객들이 보다 안전하고 편리하게 시설을 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

하은호 군포시장은 “외부 승강기 개방으로 그림책꿈마루가 누구에게나 열려 있는 문화공간으로 한 단계 도약하게 됐다”며 “앞으로도 시민 눈높이에 맞는 문화시설 환경 개선을 지속해 나가겠다”고 말했다.

신설된 외부 승강기는 지상 1층부터 3층까지 운행하며, 승강기 설치와 함께 상부공원 화장실 신설 등 주변 환경 개선 공사도 추진되었다.

한편, 그림책꿈마루는 어린이와 가족을 위한 독서·문화 복합공간으로, 이번 외부 승강기 및 연결다리 개방을 계기로 시민 이용이 더욱 활성화될 것으로 기대된다.

현재 그림책꿈마루에서는 동네책방 전시가 진행중이다.