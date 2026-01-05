총 6개 내외 기업 모집, 2월 27일까지 신청... 부스 임차비와 장치비 등 전시 참가에 필요한 비용 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 2월 27일까지 ‘2026년 국내외 전시‧박람회 개별 참가 지원사업’에 참여할 기업을 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 관내 중소기업을 대상으로 국내외 전시·박람회 참가 시 소요되는 비용의 일부를 지원해, 기업들의 판로 개척과 홍보 활동을 돕기 위해 추진됐다.

모집 규모는 6개 내외 기업이며, 선정된 기업에는 부스 임차비와 장치비 등 전시 참가에 필요한 비용이 지원된다.

전시·박람회 인정 범위는 국내의 경우 전문 전시컨벤션시설 20개소에서 개최되는 전시·박람회이며, 국외는 해외에서 개최되는 국제 규모의 전시·박람회 및 EXPO 등이다. 이와 함께 한국전시산업진흥회에서 인증한 전시·박람회도 지원 대상에 포함된다.

참여를 희망하는 기업은 은평구청 홈페이지에 게시된 공고문을 확인한 뒤, 구비서류를 갖춰 은평구청 일자리경제과에 방문 접수하면 된다.

김미경 은평구청장은 “이번 지원사업이 관내 중소기업의 국내외 시장 경쟁력을 높이는 중요한 발판이 되길 기대한다”며 “많은 기업들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.