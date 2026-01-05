[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]광명시(시장 박승원)가 올해 돌봄 사각지대 해소를 위해 지역사회 돌봄 안전망을 더욱 탄탄하게 강화한다.

시는 5일 시청 중회의실에서 관내 한의원, 의원, 요양센터 등 41개 돌봄서비스 기관과 ‘누구나 돌봄, 함께하는 광명돌봄’ 서비스 업무협약을 체결했다.

‘누구나 돌봄, 함께하는 광명돌봄’은 가족 돌봄 공백, 제도 미비, 인프라 부족 등으로 기존 돌봄체계의 사각지대에 놓인 시민에게 지역사회에서 필요한 서비스를 지원하는 돌봄 사업이다.

지난해 돌봄사업에 협력한 기관은 23곳이었으나, 올해는 41곳으로 확대되면서 돌봄서비스의 접근성과 안정성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

협약에 따라 41개 기관은 생활돌봄, 식사지원, 방문의료 등의 서비스를 제공하고, 시는 서비스 제공에 따른 비용을 기관에 지급한다.

구체적으로는 ▷일상생활 지원과 외출·병원 동행 등을 제공하는 ‘생활·동행돌봄’ 11곳 ▷가사·신체 활동 지원 중심의 ‘생활돌봄’ 1곳 ▷주거환경 점검과 안전 개선을 지원하는 ‘주거안전’ 2곳 ▷식사 제공 및 안부 확인을 위한 ‘식사지원’ 2곳 ▷긴급 상황 시 보호를 지원하는 ‘일시보호’ 1곳▷의료 접근성이 낮은 시민을 대상으로 한 방문의료 24곳 등이다.

특히 방문의료서비스 제공기관이 확대되며 서비스의 전문성과 선택 폭도 넓어졌다. 지난해에는 방문의료서비스 제공기관 중 일반 의원이 없었으나, 올해는 일반 의원 2곳이 새롭게 참여했다. 한의원도 지난해 10곳에서 올해 22곳으로 늘어나 보다 촘촘한 의료 돌봄서비스 제공이 가능해졌다.

시는 지난해 10월부터 통합돌봄 체계를 단계적으로 구축해 오며, 지역사회 돌봄의 중요성에 대한 인식 확산을 위해 관계기관·협회와의 간담회와 설명회를 지속적으로 추진해 왔다. 이러한 선제적 준비와 협력 과정이 제공기관 확대와 돌봄 협력체계 강화라는 성과로 이어진 것으로 판단하고 있다.

박승원 광명시장은 “‘누구나 돌봄, 함께하는 광명돌봄’은 지역의 다양한 돌봄 자원을 하나의 체계로 엮는 통합돌봄의 핵심”이라며 “확대된 제공기관과의 협력을 바탕으로 지역 내 돌봄체계를 더욱 강화해 누구도 돌봄에서 소외되지 않는 광명을 만들어가겠다”고 밝혔다.