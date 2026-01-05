‘정부 민간인재 영입지원(정부헤드헌팅)’ 제도 통해 영입

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 서영규 전 에스앤피랩 정보보호총괄을 정보보안부장에 임용했다고 5일 밝혔다.

이번 임용은 연금공단이 정부 민간인재 영입지원 제도를 활용해 민간 전문가를 핵심 직위에 영입한 첫 사례다.

정부 민간인재 영입지원 제도는 인사혁신처가 전문성이 요구되는 주요 직위에 적합한 민간 우수 인재를 직접 발굴·추천하는 맞춤형 채용 서비스다.

서영규 신임 정보보안부장은 보안솔루션 연구원을 시작으로 약 25년간 정보보안 분야에서 대기업과 글로벌 IT·제조 환경에서 보안 컨설팅과 보안 책임자(CISO, CPO) 역할을 수행해 왔다.

최근에는 인공지능·데이터 기반 서비스 환경에서 클라우드 보안 아키텍처 설계와 이상징후 탐지체계 구축을 주도하는 등 변화하는 디지털 환경에 대응한 과제들을 수행했다.

서영규 부장은 “국민의 노후를 책임지는 국민연금공단의 정보보안부장을 맡게 돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “민간에서 쌓은 경험을 바탕으로 급변하는 디지털 환경과 사이버 위협에 선제적으로 대응하고, 국민의 소중한 정보를 안전하게 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

김성주 연금공단 이사장은 “디지털 전환 가속화로 정보보안의 중요성이 그 어느 때보다 강조되는 시기”라며, “신임 부장이 민간에서의 실전 경험을 바탕으로 공단의 보안 체계를 한 단계 격상시키고, 강력한 리더십을 발휘해 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

연금공단은 앞으로도 인사혁신처와 협력해 전문성이 필요한 직위에 민간 인재를 적극 영입해 공공 부문의 전문성과 역동성을 지속해서 높여갈 계획이다.