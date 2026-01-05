[헤럴드경제=김성훈 기자] 올해부터 미국산 감귤류인 만다린에 무관세가 적용됨에 따라 수입 물량 급증이 예상된다. 가격 경쟁력 때문에 시장을 잠식당할 위기에 처한 제주 감귤 농민들은 정부에 대응을 요구하고 있다.

미국산 만다린은 2012년 한·미 자유무역협정(FTA) 발효로 당시 144%에 달했던 수입 관세율을 매년 9.6%씩 단계적으로 인하하기로 했다. 이에 지난해 관세율 9.5%에서 올해는 0%가 됐다.

관세율 인하로 가격이 낮아지면서 수입 물량은 매년 기하급수적으로 증가하고 있다. 2017년 0.1t, 2018년 8.3t, 2019년 152.1t, 2020년 511.8t, 2021년 728.5t 등을 기록하더니, 2024년 3099.3t, 지난해 7619t이 수입됐다. 관세가 아예 없어진 올해는 1만6000t의 수입이 목표된 것으로 알려졌다.

미국산 만다린은 주로 1∼6월 국내 판매가 이뤄져, 이 시기 유통되는 제주 만감류의 가격을 누르는 힘으로 작용할 것으로 예상된다. 제주산 만감류 중 한라봉과 레드향은 1월부터 5월까지 출하되고, 카라향은 4월 중순에 출하된다. 일부 하우스 재배 감귤의 출하는 5월부터 시작된다.

제주감귤연합회 등 농민단체들은 최근 성명을 내 “지금 제주 감귤산업은 절체절명의 기로에 놓여 있다”며 정부와 도에 즉각적인 대응을 촉구했다. 그러면서 출하 시기 다변화, 품질 향상, 소비자 수요를 고려한 품종 개발, 인지도 확보 전략 등의 종합 검토를 제안했다.

제주도는 공격적인 마케팅을 통한 시장 주도권 선점, 고품질 중심의 생산 체계 전환, 데이터 기반 수급 및 가격 관리 강화 등 3대 전략을 중심으로 대응한다는 방침이다.

제주산 만감류 출하기 홍보 집중 지원, 온라인 유통 플랫폼 내 제주감귤 전용관 운영 확대, 고향사랑기부제 연계 홍보 강화 등을 계획하고 있다. 더불어 명절 등 프리미엄 선물용 시장을 중심으로 유통 전략을 고도화하고 산지 직송·신선 배송 체계를 개선해 제주 감귤을 홍보할 계획이다.

또 민관 합동 수급관리 협의체를 운영해 산지 출하와 유통 동향을 상시 점검하고, FTA 피해보전직불금제 기간 연장이 조속 추진되도록 국회와 정부에 건의할 계획이다.