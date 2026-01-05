한중 비즈니스포럼 “외교 긴장에도 교류 중단 안돼” “새로운 항로 가야…소비재·문화 콘텐츠가 돌파구” 정의선 “한중관계 개선되면 현대차에도 도움될 것”

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 이재명 대통령이 5일 한중 교류·협력의 미래 청사진으로 ‘벽란도 정신’을 강조했다. 이 대통령은 “외교적 긴장과 갈등이 있었던 시기에도 벽란도를 통한 교역과 교류는 중단되지 않았다”면서 “오늘날 우리가 다시 주목해야할 지점도 바로 이 ‘벽란도 정신’”이라고 말했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 오늘 오전 베이징 조어대에서 대한상공회의소, 중국국제무역촉진위원회가 공동으로 개최한 ‘한중 비즈니스 포럼’에 참석했다”면서 이같이 전했다.

벽란도는 과거 고려와 송나라가 교역과 지식 순환을 통해 양국 발전과 문화적 성숙을 도모한 무역길이었다. 미중 갈등 격화 등 국제정세 변동성이 커지더라도 한중이 경제협력 확대 기조를 이어가자는 이 대통령의 의지가 담긴 것으로 풀이된다.

이 대통령의 첫 중국 국빈방문을 계기로 개최된 이번 한중 기업인 행사는 9년 만이다. 강 대변인은 “우리 경제사절단 161개사 416명과 중국측 기업인 200여명 등 총 600여 명이 참석했고, 경제 담당인 허리펑 부총리가 중국 정부 대표로 참석했다”고 전했다.

이 대통령은 이 자리에서 “제조업이라는 단단한 고려지 위에 서비스와 콘텐츠라는 색채와 서사를 담아서 새로운 가치를 함께 써 내려가자”면서 “성과가 양국의 발전과 지속 성장으로 이어지는 협력의 구조를 함께 만들어가자”며 민간 차원의 교류와 협력을 거듭 당부했다.

이날 포럼에 앞서 이 대통령은 주요 한중 기업인들과 사전 간담회를 갖고 양국 기업의 사업 현황과 협력 방향을 청취하고 협업 확대를 주문하기도 했다.

이 대통령은 “한중은 같은 바다를 같은 방향을 향해 함께 항해하는 배와 같은 입장”이라면서 “산업공급망 간 연계로 서로 발전에 도움을 주고 글로벌 경제를 선도해 왔다”고 평가했다.

다만 이 대통령은 양국의 경제 환경 변화에 따른 새로운 패러다임이 필요하다고 강조했다. 이 대통령은 “이제는 새로운 향로를 향해 가야 한다”면서 “생활용품, 뷰티, 식품과 같은 소비재와 영화, 음악, 게임, 스포츠 등 문화 콘텐츠 등이 새로운 돌파구가 될 것”이라고 제안했다.

또 “인공지능은 제조, 서비스업 등 각 분야에서 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더해줄 것”이라고 덧붙였다. 이를 두고 강 대변인은 “한중관계의 전면적 복원 공고화를 위한 제조업 및 서비스·문화 분야 교류 비전을 제시했다”고 설명했다.

이 자리에는 대한상공회의소 최태원 회장을 비롯해 삼성전자 이재용 회장, 현대자동차그룹 정의선 회장, LG그룹 구광모 회장 등 주요 그룹 총수와 SM엔터테인먼트 장철혁 대표이사, 크래프톤 김창한 대표 등 문화·콘텐츠 분야를 포함해 다양한 분야에서 중국과 협력을 추진 중인 국내 기업인 11명이 참석했다.

중국 측에서는 중국국제무역촉진위원회 런홍빈 회장을 비롯해 중국석유화공그룹 후치쥔 회장, 중국에너지건설그룹 니전 회장, 중국공상은행 랴오린 회장 등 대표 국영 기업인들과 TCL과기그룹 리둥성 회장, CATL 정위췬 회장 등 첨단산업 분야, LANCY 왕젠요우 회장, TENCENT 류융 부회장 등 소비재·콘텐츠 분야에서 한국과 협력 관계가 있는 대표 기업인 11명이 함께했다. 강 대변인은 “참석한 기업인들은 서로의 관심 분야와 협력사업 등을 발표하며 협력 방안을 적극 논의했다”고 전했다.

아울러 이 대통령은 “한중은 시진핑 주석의 말처럼 떼려야 뗄 수 없는 관계”라면서 “가까운 이웃으로 서로에게 도움이 되는 우호적인 관계를 경제적인 측면에서도 만들어가는 좋은 계기가 되길 바란다”며 양국 기업인의 교류 확대를 거듭 당부했다.

이날 환영사에 나선 허리펑 부총리는 “오늘 열리는 양국 정상회담을 통해 양국 관계가 서로 신뢰하고 발전하는 관계로 나아가길 바란다”면서 “중국과 한국의 기업들이 왕성한 협력과 깊이 있는 교류로 협력의 잠재력을 발굴하자”고 제안했다.

한편 정의선 현대차그룹 회장은 이날 취재진과 만난 자리에서 “중국에서 판매량과 생산량이 많이 떨어졌지만 겸손한 자세로 중국 내에서 생산과 판매를 늘려갈 계획”이라면서 “이번 한중 정상회담으로 양국의 관계가 개선되면 현대차에도 크게 도움이 될 것으로 기대한다. 겸손한 자세로 열심히 하겠다”고 말했다.