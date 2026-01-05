‘2026 범금융 신년인사회’ 중소·벤처기업 지원 모험자본 공급도 소비자보호·시장안정 책무 충실 다짐

[헤럴드경제=박성준 기자] 이찬진 금융감독원장이 금융권에 금융소비자 보호 패러다임을 ‘사후구제’에서 ‘사전예방’ 중심으로 전환해줄 것을 당부했다.

이 원장은 5일 오후 서울 중구 롯데호텔 서울에서 열린 범금융 신년인사회에서 금융소비자 보호 중심으로의 패러다임 전환을 재차 강조했다. 그는 금융권으로 내린 세 가지 당부사항 중 최우선 과제로 소비자보호를 꼽으면서 “금융소비자 보호의 패러다임을 소수 피해자 사후구제에서 사전예방적 금융소비자 보호 중심으로 전환해 주시기 바란다”고 말했다.

이어 “고금리·고물가로 어려움을 겪는 취약계층이 따뜻하게 보낼 수 있도록 포용금융을 일회성 지원이 아닌 지속 가능한 경영문화로 정착시켜 달라”고 강조했다.

벤처·중소기업 지원도 주문했다. 이 원장은 “혁신적 기술과 잠재력을 갖춘 벤처·중소기업이 자금난으로 성장 기회를 잃지 않도록 모험자본 공급 확대 등 생산적 금융 활성화에도 각별한 관심을 기울여 달라”고 말했다.

이와 함께 금감원 역할에 대해서도 언급했다. 이 원장은 “이번 조직개편을 계기로 금융소비자 보호와 금융시장 안정이라는 본연의 책무를 더욱 충실히 수행하겠다”며 “시장과 열린 소통을 강화해 금융산업이 우리 경제와 함께 성장하는 건강한 금융 생태계를 만들어 가겠다”고 강조했다.