[헤럴드경제=이명수 기자] ‘갑질 누명’을 벗은 전 농구스타 현주엽의 충격 근황이 공개된다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 “온 가족이 정신과를 다니고 있다. 아들도 수개월 입원했고, 나와 와이프도 입원했었다. 한 가정이 무너졌다”며 호소한 바 있다.

오는 14일 밤 방송되는 TV CHOSUN ‘아빠하고 나하고 시즌3’는 세상 누구보다 가깝지만, 때론 세상 누구보다 멀게만 느껴지는 부모와 자식의 이야기를 다룬다. 부모와 자식이 서로에게 얼마나 큰 의미인지 그동안 묵혀두었던 가슴 속 앙금을 털어놓고 서로를 이해하며 용서하는 시간을 가진다.

이번 회 주인공은 현주엽과 그의 큰 아늘 준희 군. 최근 공개된 티저 영상에는 농구부 감독직 수행 중이던 학교에서 근무 태만, 갑질 논란 의혹이 불거진 뒤 일상생활을 잃어버린 왕년의 농구 스타 현주엽이 등장해 시선을 모았다.

그간 현주엽은 정신과 치료를 받았고, 마음 고생으로 40kg 이상 살이 빠져 한층 수척해진 모습이었다.

논란에 대해서는 정정보도가 됐지만, 현주엽은 “정신적으로 굉장히 힘들었다. 저 혼자 겪어야 하는 일이었다면 괜찮았을 텐데 제 아이들, 와이프까지 힘든 시간을 보내야 했다”며 가족들의 일상까지 위협받은 참담함을 전했다.

특히 “큰 아들 준희는 병원에 있는 시간도 가장 오래였고, 여전히 힘든 시간을 보내고 있다”며 세상과 단절된 채 정신과 약으로 버티고 있는 첫째 아들에 대한 안타까운 마음을 토로했다.’