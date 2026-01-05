5일 코스피 지수는 지난 주말 마두로 베네수엘라 대통령 축출 사태에도 삼성전자 등 대형 반도체주 강세에 힘입어 장중 4400선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 4410선에서 움직이고 있다.

임세준 기자


jun@heraldcorp.com