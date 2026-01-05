도쿄 도요스시장 신년 첫 수산물 경매 참치·성게 잇따라 역대 최고가에 팔려

[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 도쿄 도요스시장에서 열린 신년 첫 참치 경매에서 참치와 성게 가격이 잇따라 역대 최고치를 경신했다.

5일 NHK와 교도통신 등에 따르면 이날 오전 도요스시장에서 진행된 경매에서 243㎏짜리 아오모리현 오마(大間)산 참다랑어가 5억1030만엔(약 47억원)에 낙찰됐다.

이는 관련 기록이 남아 있는 1999년 이후 최고가로, 종전 기록인 2019년의 3억3360만엔(약 30억8000만원)을 크게 웃도는 수준이다. 지난해 첫 참치 경매 최고 낙찰가는 2억700만엔(약 19억원)이었다.

올해 낙찰자는 초밥 체인점 스시 잔마이(법인명 기요무라)를 운영하는 기무라 기요시 사장이었다. 기무라 사장은 2019년에도 신년 첫 경매에서 최고가 참치를 사들인 바 있다.

기무라 사장은 “참치를 보는 순간 어떻게 해서든 꼭 갖고 싶었다”며 “가격에는 조금 놀랐지만, 한 명이라도 많은 분이 참치를 드시고 건강해지기를 바란다”고 말했다.

낙찰된 참치는 도쿄 쓰키지에 위치한 스시 잔마이 본점에서 해체된 뒤, 이날부터 기존 참치와 동일한 가격으로 판매될 예정이다.

한편 이날 경매에서는 성게도 역대 최고가에 팔렸다. 홋카이도산 성게 400g이 3500만엔(약 3억2000만원)에 낙찰돼, 지난해 최고가의 약 5배에 달하는 기록을 세웠다고 니혼게이자이신문은 전했다.