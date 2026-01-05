“학생과 시민, 안심하고 이용할 수 있는 교통·돌봄 환경 확충”

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시는 관내 초등학생의 하교 후 안전한 이동을 지원하고 빈틈없는 돌봄체계를 구축하기 위해 수요응답형 셔틀버스 ‘동틀이’를 2대로 증차해 운영한다고 5일 밝혔다. 이번 증차는 교육발전특구 선도지역 승격으로 확보한 추가사업비를 활용해 추진됐다.

‘동틀이’는 동두천시 다함께돌봄센터를 이용하는 관내 초등학생을 대상으로 운영하는 수요응답형 스마트안심 셔틀버스다. 앱 기반 호출 방식으로 이용자의 이동 수요에 맞춰 탄력적으로 운행되며, 하교 시간대 돌봄시설 이용 학생의 안전한 이동을 지원하는 것이 특징이다.

이번 증차는 2025년 10월 교육부 주재 ‘2024년도 교육발전특구 시범지역 성과평가’에서 우수한 평가를 받아 ‘관리지역’에서 ‘선도지역’으로 승격되면서 확보한 추가사업비를 활용했다. 기존 1대에서 2대로 확대 운영함에 따라 서비스 접근성과 이용 편의성이 한층 개선될 것으로 기대된다.

또한 차량 증차로 호출 대기 시간이 줄고 이용 가능 시간대가 확대돼, 돌봄센터와 초등학교 간 이동 불편을 줄이는 한편 학생과 학부모가 체감하는 안전도 역시 높아질 것으로 전망된다.

박형덕 동두천시장은 “선도지역 승격으로 확보한 재원을 시민이 체감할 수 있는 사업에 우선 투입했다”며 “스마트안심 셔틀버스 ‘동틀이’ 증차 운영을 통해 학생과 시민이 안심하고 이용할 수 있는 교통·돌봄 환경을 지속적으로 확충해 나가겠다”고 전했다.