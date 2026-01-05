5일 오전 부산신항 건설현장서 시무식 “지속가능한 성장체계 완성할 전환점”

[헤럴드경제=신혜원 기자] “2026년은 기본을 더욱 단단히 하고, 미래 역량을 키우며 지속가능한 성장 체계를 완성하는 중요한 전환점입니다.” (허윤홍 GS건설 대표)

허윤홍 GS건설 대표는 5일 오전 부산신항 인프라 건설현장에서 진행된 시무식에서 신년사를 통해 이같이 밝혔다.

GS건설은 허 대표 취임 이후, 매년 한 해를 시작하는 시무식을 현장에서 진행해오고 있다. 2024년 서울 서초구 메이플자이 아파트 건설현장을 시작으로, 2025년에는 충남 서산시 대산 임해 공업용수도 플랜트 건설현장, 올해는 부산신항 서컨테이너터미널(2-6) 상부시설 공사 현장에서 2026년 첫 시작을 알렸다.

GS건설이 매년 시무식을 현장에서 진행하는 것은 최고 경영진의 안전과 품질을 최우선 가치로 둔 ‘현장 중심’ 경영 의지가 반영됐다. 특히 물리적 거리가 있는 지방 현장을 방문해 올해 회사가 나아갈 방향을 직접 소통함으로써, GS건설의 모든 도전과 성과는 현장에서 시작되고 완성되는 ‘현장 중심’ 의지를 전체 임직원들에 강조한 것이다. 이날 현장에서 진행한 시무식은 사내 채널을 통해 국내외에 있는 GS건설 전체 임직원들과 공유했다.

허 대표는 앞으로도 GS건설이 현장을 중심에 두고, 현장에서 경쟁력을 만들어가는 회사가 될 것이라며 올해 회사의 경영방향을 제시했다.

가장 먼저 건설업의 기본이 되는 안전과 품질을 강조했다. GS건설이 지키는 안전과 품질은 고객의 신뢰로 이어지고, 고객이 체감하는 품질이 곧 GS건설 브랜드의 경쟁력임을 당부했다. 또한 선제적 리스크 관리를 통한 안정적인 프로젝트 수행이 고객과의 약속을 지키고 회사의 지속 성장을 위한 기본 원칙임을 언급했다.

이를 위해 GS건설은 인공지능(AI)를 활용해 회사의 핵심 경쟁력을 강화할 계획이라고 밝혔다. 허 대표는 “GS건설은 AI를 활용해 반복업무를 자동화하고, 공정관리의 정밀도를 높이는 등 실질적인 변화를 만들어 왔다”며 “앞으로도 일상 업무속에서 AI를 활용한 실질적 역량을 확보해 건설업의 본질적 경쟁력인 품질, 안전, 공정, 원가의 기반을 더욱 강화할 예정”이라고 밝혔다.

이어 미래를 위한 전략적 사업 방향성을 제시했다. 그는 “올해는 회사가 가진 역량이 가치로 전환되도록 ‘선택과 집중’을 해야 하는 중요한 해”라며 “회사의 역량에 기반한 선택과 집중 전략을 통해 경쟁력이 높은 분야에 자원을 집중하고, 미래 성장성이 높은 분야에서 새로운 사업 기회를 적극 발굴해 중장기 체질을 강화할 계획”이라고 말했다.

허 대표는 또 “품질과 안전, 공정거래 준수와 준법경영은 불변하는 우리의 핵심과제이자, 지속가능한 기업으로 도약하기 위한 실천과제”라며 “2026년을 시작하며 회사의 비전을 다시한번 새기고 올 한해 각자의 자리에서 최선을 다해달라”고 전 직원들에게 당부했다.