[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬은 새해 건강 관리 수요에 맞춰 무상 AS 기간 확대와 할인 혜택을 담은 ‘건강한 새해 특별한 혜택’ 프로모션을 내달 1일까지 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 프로모션을 통해 파우제 M 컬렉션은 5년 무상 AS를 제공하며, 일시불 구매 시 최대 40만원 할인된 특별가가 적용된다. 구독 고객 역시 월 최대 7000원 인하된 요금과 동일한 AS 혜택을 받을 수 있다. 특히 ‘파우제 M8 Fit’은 커버를 선택할 수 있는 피팅 서비스를 무료로 제공한다.

척추 관리 의료기기 마스터 V 컬렉션도 일시불 구매 시 최대 60만원, 구독 이용 시 월 최대 1만원 할인 혜택이 주어진다. 마스터 V11을 포함한 V11·V9·V7·V4 라인업으로 구성됐으며, 모델별로 척추 전반 관리와 목·어깨 집중 케어 기능을 갖췄다.

이와 함께 파우제 M·마스터 V 컬렉션 구매 또는 구독 고객에게는 로봇청소기 ‘세라봇S’, 가죽·패브릭 케어 키트 등 사은품이 제공된다. 마스터 V11은 최대 128만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

세라젬은 정수·온수·냉수·알칼리 이온수를 제공하는 ‘세라젬 밸런스’도 혜택가로 선보이며, 재구매 고객과 다수 구매 고객을 위한 추가 할인도 마련했다.

세라젬 관계자는 “새해를 맞아 자신과 가족의 건강을 관리할 수 있도록 가격과 서비스 혜택을 강화한 프로모션을 준비했다”고 말했다.