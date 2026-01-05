서울성모병원 장례식장에 빈소 차려져 소속사 “작품과 정신, 오랫동안 기억될 것”

[헤럴드경제=손미정 기자] 5일 세상을 떠난 ‘국민 배우’ 안성기의 장례가 영화인장으로 닷새간 진행된다.

안성기는 이날 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 가족이 지켜보는 가운데 영면했다. 향년 74세.

그는 지난달 30일 오후 자택에서 음식물을 먹다 쓰러져 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원의 응급실로 이송됐지만, 끝내 회복하지 못하고 세상을 떠났다.

소속사 아티스트컴퍼니 측은 “안성기 배우께서 2026년 1월 5일 오전 9시 향년 74세로 별세하셨다”고 전했다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련된다. 발인은 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다다.

장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행된다. 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡아 장례를 진행할 예정이다.

운구는 이정재, 정우성 등 후배 영화인들이 맡는다.

이날 소속사는 “연기에 대한 깊은 사명감과 한결같은 성실함으로 대한민국의 대중문화 역사와 함께해 온 분이었다”며 “그의 연기는 언제나 사람과 삶을 향해 있었으며, 수많은 작품을 통해 시대와 세대를 넘어 깊은 울림과 위로를 전해주었다”고 전했다.

이어 “안성기는 배우 이전에 한 사람으로서의 품격과 책임을 무엇보다 소중히 여기며 선후배 예술인들과 현장을 존중해 온 진정한 의미의 ‘국민배우’였다”고 기억하며 “당사는 갑작스러운 비보에 깊은 슬픔을 느끼며, 고인의 명복을 빌고 유가족분들께 진심 어린 위로의 마음을 전한다”고 밝혔다.

더불어 소속사 측은 “안성기가 남긴 작품과 정신은 앞으로도 오래도록 우리 곁에 남아 많은 이들에게 기억될 것”이라며 고인을 추모했다.