[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 잠실래미안아이파크 아파트에 입주하는 2,678세대 주민들의 편의를 위해 ‘현장민원실’ 운영을 시작한다고 5일 밝혔다.

신규 입주 단지인 잠실래미안아이파크 아파트는 52만4431㎡ 부지에 위치하며, 2678세대 약 8000명이 거주할 예정이다.

이에 구는 잠실래미안아이파크 103동 내 생활지원센터 2층에 현장민원실을 설치, 입주를 지원한다.

현장민원실에서는 입주민들이 이사 당일에도 신속하고 편리하게 행정업무를 처리할 수 있다.

특히, ▷전입신고 ▷확정일자 부여 ▷주민등록등·초본 및 인감증명서 발급 ▷전입세대열람 ▷복지상담 등의 서비스를 제공한다. 단, 출생 및 사망신고, 인감 변경신고는 잠실4동 주민센터를 방문해야 한다.

입주 초기 발생할 수 있는 불편을 최소화하기 위해 5일부터 오는 2월 27일까지 2개월간 운영된다.

서강석 송파구청장은 “현장민원실 운영을 통해 입주 세대의 편의성을 증진시킬 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다”며, “앞으로도 약 5천 세대의 입주민들이 안심하고 정착할 수 있도록 추가적인 지원 사항을 적극 발굴하는 등 맞춤형 밀착 행정을 제공하겠다.”고 전했다.