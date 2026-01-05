고지유형 13단계 세분화…업계 최대 건강 이력 길수록 보험료 단계적 인하 무릎 재생치료 ‘카티라이프’도 보장 포함

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명이 암·뇌·심장 진단부터 최신 치료까지 주요 보장을 하나의 보험에 담은 ‘시그니처 H통합건강보험’을 새해 첫 상품으로 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 상품은 보장 영역별로 분산돼 있던 기존의 건강보험 라인업을 하나의 상품으로 통합한 것이 특징이다. 또한 고지유형을 업계 최고 수준인 13단계로 세분화해, 유병자를 포함한 다양한 고객이 자신의 상황에 맞는 가입유형을 선택할 수 있도록 했다.

고지유형은 가입 이후에도 조정 가능하다. 질병이나 사고로 인한 입원 또는 수술 이력이 없는 기간이 길어질수록, 더 유리한 고지유형으로 전환할 수 있다. 이를 통해 고객은 최대 11회에 걸쳐 보험을 유연하게 관리할 수 있으며, 최초 보험료 대비 약 50% 수준까지 보험료를 낮출 수 있다.

업계 최대 범위의 납입면제형 상품도 출시했다. 기존 주요 납입면제는 질병·재해 50% 장해로 한정했으나, 이 상품은 암과 뇌졸중, 특정 허혈성심장질환, 말기 간·폐·신부전증 등 12대 질병까지 포함하여 납입면제를 받을 수 있게 했다. 고객이 암이나 특정 순환계 질환 치료·수술을 받을 때 치료 일정이 확정되는 시점에 가입 금액의 70%를 먼저 지급하는 서비스도 제공된다.

아울러 무릎 관절 재생 치료인 ‘카티라이프(환자의 늑연골에서 채취한 줄기세포를 배양한 치료제)’ 수술 보장을 업계에서 선제적으로 도입했다. 인공디스크 치환 수술과 근골격계다빈도수술보장특약 등 척추, 관절 질환 관련 특약을 함께 구성해 실제 치료 과정에 맞춘 보장 선택이 가능하다.

가입연령은 만 15세부터 80세까지다. 주계약과 ▷암진단보장특약 ▷뇌혈관질환진단보장특약 ▷허혈성심장질환진단보장특약 ▷암주요치료보장특약 ▷특정순환계질환 통합치료보장특약 등을 선택해 추가할 수 있다.

예컨대 40세·종신 만기·20년납 기준 주계약(100만원)과 ▷암진단보장특약 ▷뇌혈관질환진단보장특약 ▷허혈성심장질환진단보장특약 ▷암주요치료보장특약(치료별 연 1회, 기타 피부암·갑상선암 제외)을 각각 1000만원, 특정순환계질환 통합치료보장특약을 3000만원 한도로 가입하면 월 보험료는 남성 9만687원, 여성 6만6777원(납입면제형 상품·일반가입형 기준)이다.

이상희 한화생명 상품개발팀장은 “보장별 분산돼 있던 보험을 하나로 통합하고, 가입유형을 세분화해 고객이 자신의 건강상태와 상황에 맞는 상품을 선택할 수 있도록 했다”면서 “암·뇌심 진단부터 최신치료까지 주요 보장을 하나에 담아 합리적인 선택을 할 수 있을 것”이라고 말했다.