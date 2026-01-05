CES서 ‘진화된 공감지능’ 선봬 ‘당신에게 맞춘 혁신’ 주제로 2044㎡ 규모 전시관 조성 홈로봇, AI 기반 차량용 솔루션 등 공개 가사 부담 줄이는 다른 AI 가전도 소개

[헤럴드경제(라스베이거스)=박지영 기자] LG전자가 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 고객을 중심으로 공간과 제품을 조화롭게 조율하고 행동하는 공감지능(Affectionate Intelligence)의 진화를 선보인다.

LG전자는 ‘당신에게 맞춘 혁신(Innovation in tune with you)’을 주제로 2044㎡ 규모 전시관을 조성했다. 집, 차량, 갤러리 등 다양한 공간에서 혁신 제품과 솔루션들이 서로 연결돼 고객을 중심으로 맞춰지는 모습을 보여준다.

전시관 입구에는 초슬림·초밀착 무선 월페이퍼 올레드 TV ‘LG 올레드 에보 AI W6’ 38대를 천장에 매달아 만든 초대형 오브제가 관람객을 맞이한다. 두께 9㎜대의 무선 올레드 TV들이 공중에 떠 있는 듯한 연출로 압도적인 첫인상을 주며, 특정 위치에서 바라볼 때 서로 다른 38개의 화면이 하나의 미디어 아트로 연결된다. ‘당신에게 맞춘 혁신’이라는 주제를 다시 한 번 강조한다.

LG전자는 가전 사업의 지향점을 ‘가사 해방을 통한 삶의 가치 제고’로 삼고 있다.

이번 CES에서는 홈로봇 ‘LG 클로이드(LG CLOiD)’와 다양한 AI 가전, 첨단 전장 기술에 AI를 적용해 고객의 안전과 편의를 혁신한 ‘AI(인공지능) 기반 차량용 솔루션’, AI 프로세서와 웹OS 플랫폼으로 고객 맞춤형 시청 경험을 제공하는 TV 라인업, 게임, 음악 감상 등 고객 취향 저격하는 엔터테인먼트 체험 공간, 사용 편의성 높이는 AI로 한층 진화한 프리미엄 가전 ’LG 시그니처’ 라인업 등을 보여주는 전시 공간을 꾸몄다.

LG 클로이드는 출근 준비로 바쁜 고객을 대신해 전날 짜 놓은 식사 계획에 맞춰 냉장고에서 우유를 꺼내고 오븐에 크루아상을 넣으며 아침 식사를 준비한다. 고객이 출근한 후에는 세탁물 바구니에서 빨랫감을 꺼내 세탁기에 넣어 빨래를 하고, 세탁이 완료된 수건을 개 정리한다. 이와 같은 동작들은 상황을 복합적으로 인식하는 능력, 고객의 라이프스타일을 학습하는 능력, 팔과 손가락을 정교하게 제어하는 능력의 총체적인 결합으로 가능하다.

가사 부담을 줄이는 AI 가전도 소개한다. LG AI 냉장고는 고객의 사용 패턴을 학습해 필요한 시점에 미리 냉각 온도를 조절, 식재료를 최적의 환경에서 보관한다. ‘AI DD(다이렉트 드라이브)모터’를 탑재한 LG AI 워시타워는 AI가 세탁물의 무게·습도·옷감 종류 등을 분석하고 세탁·건조 강도를 세탁물에 맞춰 섬세하게 조절한다.

모든 가전은 AI 홈허브 ‘씽큐 온(ThinQ ON)’에 연결돼 있다. 씽큐 온은 냉장고의 온도 변화를 실시간으로 감지하고 이상이 있으면 바로 사용자에게 알려주고, 세탁기의 세탁 패턴을 분석해 새로운 세탁코스를 추천해 준다. 또 사용자 환경에 맞춰 공기청정기를 작동시켜 공기질을 관리하거나, 생활 패턴에 맞춰 설정한 시간에 따라 조명을 조절해 쾌적한 환경을 유지한다.

미래 모빌리티를 겨냥한 AI 기반 차량용 솔루션도 눈길을 끈다. LG전자는 운전석과 조수석, 뒷좌석까지 차량 내부 전체를 하나의 AI 공간으로 재정의했다. 투명 OLED가 적용된 전면유리를 통해 AI가 주행 상황에 필요한 정보를 선별 제공하고, 인캐빈 센싱 기술을 활용해 운전자의 시선을 분석한 뒤 필요 시 자율주행 모드로 전환한다. 뒷좌석 엔터테인먼트 존에서는 AI가 창밖 풍경을 인식해 관련 추억 사진이나 콘텐츠를 추천하는 기능도 선보였다.

올레드 에보 AI W6를 비롯한 2026년형 TV 라인업과 웹OS 플랫폼도 소개된다. LG 올레드 에보 AI W6는 스피커까지 내장한 올인원 제품임에도 연필 한 자루 수준인 9mm 대 두께로 벽에 밀착되는 디자인을 구현했다.

관람객은 ‘LG 갤러리 플러스’를 통해 세계적인 미술 작품과 아트 콘텐츠를 감상하고, AI로 상상 속 이미지를 구현하는 체험도 할 수 있다. 듀얼 AI 업스케일링을 지원하는 3세대 알파11 AI 프로세서는 고해상도와 자연스러운 질감을 동시에 구현한다.

엔터테인먼트 체험 공간에서는 글로벌 온라인 커뮤니티 레딧과 협업한 게이밍 존이 마련됐다. 관람객은 무선 환경에서도 4K·165Hz 영상을 손실 없이 전송하는 기술이 적용된 올레드 TV로 고사양 게임을 체험할 수 있다. 울트라기어 에보 게이밍 모니터는 고해상도와 고주사율을 선택할 수 있는 듀얼 모드로 몰입감을 높였다. 여기에 세계적인 뮤지션 윌아이엠과 협업한 무선 오디오 브랜드 ‘LG 엑스붐’ 신제품 4종도 공개됐다.

프리미엄 가전 ‘LG 시그니처’ 라인업은 AI로 제품 본연의 성능과 사용 편의성을 동시에 끌어올렸다. 새로운 LG 시그니처 냉장고는 LLM(거대언어모델) 기반으로 고객의 일상 대화를 이해하는 AI 음성인식 기능이 적용됐다. 오븐레인지의 ‘고메 AI’ 기능은 내부 카메라로 재료를 식별해 80여 개 메뉴 레시피를 추천해 준다. AI 브라우닝 알람 기능은 고객이 선택한 굽기로 크루아상이 구워지는 시점에 알람을 보내줘 편리한 AI 요리 경험을 제시한다.

LG전자의 ESG 비전인 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’과 전시 주제를 연결한 ‘모두를 위한 조화(In tune for everyone)’를 소개하는 공간도 마련했다. LG전자는 성별이나 나이, 장애 유무와 상관없이 모든 고객이 LG전자의 가전을 손쉽게 사용하도록 돕는 ‘컴포트 키트(Comfort Kit)’와 느린 학습자나 발달장애 아동이 가전제품 사용법과 작동 원리를 쉽게 이해할 수 있게 제작한 ‘쉬운 글 도서’ 등을 전시한다.