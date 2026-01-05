이혼소송 최대 3000만원 지원…변호사 상담 가능 난임 치료 8회·임신지원금…여성질환 연 1억 한도

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화손해보험이 여성보험 대표 상품 ‘한화 시그니처 여성 건강보험 4.0 무배당’을 출시하며 여성보험 라인업을 강화했다고 5일 밝혔다.

이번 상품의 주요 특징은 사회적 위험 이후 발생할 수 있는 법적·경제적 부담 대응, 난임부터 임신·출산·산후관리까지 아우르는 출산지원 관련 다양한 보장, 여성 고유질환(유방·갑상선·여성생식기질환)을 중심으로 한 통합 치료비 보장으로 요약된다.

먼저 가정폭력·성폭력 등 여성이 직면할 수 있는 위험 이후 발생하는 법적·경제적 부담까지 보장 범위를 넓혔다. 업계 첫 ‘가정폭력 등으로 인한 법률비용’ 담보를 마련해 가정폭력으로 인한 이혼소송 시 심급별 1000만원, 최대 3000만원까지 지원한다. 대한변호사협회와 연계한 ‘Lady 변호사 상담 서비스’도 제공해 전문적 법적 조언을 받을 수 있도록 했다. 성폭력 등 여성 대상 범죄 피해에 대한 보장도 포함했다.

시그니처 여성 건강보험의 핵심 경쟁력인 출산 관련 보장은 임신 단계까지 확장됐다. 검사와 관리에 따른 부담을 고려해 임신 시 첫 회만 50만원을 지급하는 ‘임신지원금’을 도입했다. 난임 치료에 대한 보장 횟수를 확대해 인공수정과 체외수정을 합해 최대 8회까지 지원한다. 체외수정 성공률 개선을 통한 난임 조기 극복을 지원하기 위해 착상확률개선검사(PGT-A) 보장도 새롭게 담았다.

출산 이후에는 출산지원금(첫째 100만원·둘째 300만원·셋째 500만원) 외에도 산후조리원 비용과 입원 중 자녀 돌봄 비용을 추가해 출산 전후 전반을 아우르도록 구성했다.

여성에게 발생 빈도가 높은 유방·갑상선·여성 생식기 질환에 대한 보장도 한층 강화했다. 검사부터 수술, 치료, 재활까지 치료 흐름 전반을 고려해 주요 검사와 치료에 대한 통합 치료비를 제공한다. 자궁내막증, 자궁근종 등 경미한 여성 질환까지 포함해 연간 최대 1억원을 보장한다.

4050대 여성의 경우 폐경 시 보장받을 수 있는 ‘치료에 의한 완경(폐경) 진단비’ 담보와 갱년기 여성에게 자주 발생하는 골다공증에 대해서도 심도별로 차등해 보장받을 수 있는 ‘골다공증 진단비Ⅱ’를 새롭게 담았다.

이 상품은 15세부터 최대 89세까지 가입할 수 있다. 납입 면제를 적용하지 않는 구조를 함께 운영해 보험료 부담을 낮춘 유형을 마련했으며, 병력에 따라 가입 절차를 간소화한 방식도 제공한다. 만기는 80세·90세·100세 중 선택할 수 있다.