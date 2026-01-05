행전안전부로부터 72억 원, 서울시로부터 148억 원 예산 확보 도림천 횡단교량 설치, 파크골프장 확장 등 구민 일상과 밀접한 53개 사업에 투입... 외부 재원 적극 활용해 구민 부담 낮추고 재정건전성 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 지난해 행정안전부 특별교부세와 서울시 특별조정교부금 220억 원을 확보, 구민 숙원사업 해결과 생활 여건 개선에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.

특별교부세와 특별조정교부금은 지자체의 재정 부담을 완화하고 특별한 지역 현안 사업을 지원하기 위해, 행정안전부와 서울시가 지자체에 지원하는 재원이다.

구는 이 같은 외부 재원 확보를 위해 지난해 여러 차례 소통 간담회를 열어 구민들의 의견을 폭넓게 수렴, 이를 사업계획에 반영해 행정안전부와 서울시를 대상으로 체계적이고 적극적인 협의를 이어왔다.

그 결과 구는 총 53개 사업에서 220억 원의 특별교부세와 특별조정교부금을 확보했다. 2024년도와 비교해 사업 수는 7개 증가했고, 확보 금액은 12억 원이 늘었다.

특별교부세는 72억 원을 확보, 주요 사업은 ▲도림천 횡단교량 설치 10억 원 ▲윤중초·윤중중 주변 통학로 개선 10억 원 ▲양평누리체육공원 파크골프장 확장 및 보행로 개선 11억 원 ▲영등포 제3스포츠센터 차량 진출입로 개설 공사 6억 원 등이다.

특별조정교부금은 148억 원으로 ▲신길근린공원 노후시설 정비 10억 원 ▲영등포 지역자활센터 이전 및 리모델링 공사 15억 원 ▲대림3동 공공복합청사 건립 15억 원 ▲노후 보도 및 도로 개선 7개 사업 39억 원 등 사업에 투입된다.

구는 이번 성과를 바탕으로 재정건전성을 지키는 동시에 구민 체감도가 높은 사업에 집중 투자할 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “구민들에게 꼭 필요한 사업을 차질 없이 추진하기 위해 외부 재원 확보에 총력을 기울였다”며 “앞으로도 구민의 부담을 줄이면서도 실생활에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.