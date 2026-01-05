[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회(이하 조직위원회)는 대회 분위기 붐업을 위해 마스코트 등 상징물을 활용한 공식 상품을 개발하고 본격적인 판매에 나선다.

5일 조직위원회에 따르면 대구시 대표 캐릭터인 ‘도달쑤’와 대회 엠블럼(상징물)을 활용한 대회 공식상품 23종을 개발했다. 그 중 선수들의 호응이 높은 인형, 키링, 티셔츠, 모자, 에코백 등 8종을 우선 선정해 ‘공식상품몰’을 통해 이날부터 판매를 시작한다.

공식 상품은 대회 홈페이지 내 ‘공식상품몰’을 통해 구입할 수 있으며 상품몰은 국문과 영문 페이지 모두 운영한다.

또 해외 선수들이 대회 시작 전 상품을 미리 받아볼 수 있도록 해외 배송 서비스를 제공하며 상품의 신뢰성을 높이기 위해 KC마크 인증을 취득했다.

더불어 대회 종료 후 1년간 애프터서비스(A/S)도 지원할 계획이다.

이번 공식 상품의 제작 및 판매를 맡은 ㈜플레이위즈는 지난해 6월 공개 모집을 통해 대회 공식상품권자로 지정된 대구 대표 스포츠용품 기업으로, 2016년부터 10년간 삼성라이온즈 공식스토어를 운영한 국내 라이선스 상품 제작 전문기업이다.

공식상품몰에서 판매하는 상품 외에도 탄성테이프, 쿨타월, 마그넷 등 23종의 다양한 상품들은 대회기간 동안 주 경기장인 대구스타디움 내 공식상품 판매처에서 구입할 수 있다.

진기훈 조직위원회 사무총장은 “대회 공식상품은 대회 참가를 기념하고 추억할 수 있는 국제 스포츠 행사의 핵심 요소”라며 “이번 공식상품 출시를 계기로 대회 분위기를 한층 끌어올리고 국내외 참가자들과 시민들이 만족하는 성공적인 대회로 개최될 수 있도록 만반의 준비를 다하겠다”고 말했다.

한편 ‘2026대구세계마스터즈육상경기대회’는 오는 8월 22일부터 9월 3일까지 13일간 대구스타디움 등 5개 경기장에서 진행되며 35세 이상의 전 세계 생활체육인이 참가하는 글로벌 스포츠 축제다.

대회 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해 가능하며 신청 기한은 오는 6월 23일까지다.