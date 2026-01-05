유명인들 신혼집 차리는 흑석동 마크힐스 대장 아파트 ‘아리하’ 둘러싸여 이익 기대 한강 조망 가능·3대 업무지구 모두 가까워

이 기사는 헤럴드경제 회원 전용 콘텐츠 ‘초고가주택 그들이 사는 세상’에 게재된 기사입니다. 회원으로 가입하시면 더 생생하고 유익한 콘텐츠를 ‘먼저’ 보실 수 있습니다.

[헤럴드경제=홍승희 기자] 서울에서 가장 특별한 한강변으로 불리는 곳이 있다. 흑석동이다. 강남, 여의도, 용산 등 3대 업무지구가 모두 가깝고, 중앙대학교와 대학병원 등 대규모 인프라가 주민들의 편의성을 높여준다. 한강을 조망할 수 있을 뿐 아니라 현충원이 펼쳐져 있어 녹지 프리미엄까지 누릴 수 있는 살기 좋은 동네로 꼽힌다. 각계 유명인들이 흑석동에 터를 잡는 이유도 여기에 있다.

특히 오리온 그룹 계열의 메가마크가 2009년 완공한 마크힐스는 흑석동에서도 대표적인 고급빌라로 꼽힌다. 237㎡(이하 전용·약 72평), 244A㎡(약 74평), 244B㎡(약 74평) 세 가지 타입의 18세대밖에 되지 않지만, 모든 세대가 전면 테라스를 보유해 완공 당시 ‘전 세대 한강조망권’으로 주목을 받았다. 집 어디서든 한강은 물론이고 노들섬, 남산, 그리고 북한산까지 바라볼 수 있어 고급빌라 중에서도 희소성을 가졌다.

장동건-고소영 부부 신혼집으로 화제…유명인 다수 거주

흑석동 마크힐스의 첫 매수자는 정몽준 아산사회복지재단 이사장의 손윗동서이자 기업인 손명원씨다. 그는 현대미포조선 대표이사, 쌍용자동차 대표이사, 맥슨전자 대표이사를 지냈고 손컨설팅 컴퍼니 대표이사를 지냈다. 부동산등기부에 따르면 손 전 대표는 마크힐스 완공 10개월 전인 2008년 5월에 2층 아파트를 부인과 공동명의로 분양받아 11년째 소유하고 있다.

하지만 이 단지가 본격적으로 유명해지기 시작한 것은 바로 배우 장동건과 고소영의 신혼집으로 알려지면서다. 장동건은 해당 건물이 완공된 직후인 2009년 8월, 해당 건물의 8층 매물을 30억원에 매수했다. 2015년 4월 같은 시공사가 지은 ‘청담마크힐스’로 거처를 옮기기 전까지 거주한 것으로 알려졌다.

장동건-고소영 부부가 살던 집은 차명훈 코인원 대표에게 팔렸다. 차 대표는 2020년 6월 해당 매물을 장동건이 사들인 가격보다 저렴한 29억원에 매입한다. 차 대표는 현재까지 마크힐스에 거주하고 있다.

장동건이 마크힐스를 매입한 비슷한 시기에 배우 현빈도 같은 아파트의 5층 매물을 27억원에 매입했다. 이전에 송파구 잠실동 레이크팰리스에 거주하다가 흑석동으로 이주하면서 마크힐스를 택한 것이다. 그는 해당 아파트를 약 12년간 보유하다 2021년 7월 약 13억원의 시세차익을 보고 40억원에 매도했다.

‘피겨 여왕’이라 불리는 피겨 스케이팅 국가대표 출신 김연아도 2011년 22억원에 해당 아파트를 매입했다. 당시 주소지는 영등포구 여의도동 여의도자이로, 두 번째 주택을 매입한 것으로 추정된다. 하지만 2022년 가수 고우림과 결혼식을 올리면서 마크힐스에 신혼집을 차렸다. 김연아는 현재까지 거주 중이다.

이외에도 마크힐스에는 다수의 유명인이 장기간 거주하고 있다. 김연아 옆 집에는 유명 인기 그룹 빅뱅 출신의 대성이 2015년 경매를 통해 매입해 10년 넘게 소유 중이다. 다만 대성의 주소지는 광주시 오포읍으로 등록돼 있다.

이외 배우 겸 가수 정수정(크리스탈)도 2016년 5월 23억8000만원에 매입해 지금까지 보유 중이다. 최웅필 에이팩스자산운용 대표도 2021년 43억원에 공동명의로 매입했다.

‘언덕’ 있지만 평당 1억원 신고가…흑석동 학군·교통 갖춘 ‘강남 4구’

흑석동은 한강벨트에 속하지만 뒤편으로 수도산과 서달산이 자리해 언덕이 많은 지역으로 꼽혔다. 하지만 마크힐스는 이 같은 단점을 고급화와 ‘사생활 보호’라는 특수성으로 극복했다.

마크힐스는 2009년부터 2020년까지 20억원대 가격을 꾸준히 유지하면서 큰 반등이 없었지만, 2021년 순식간에 40억원에 거래되며 신고가를 경신했다. 2021년은 문재인 정부 당시 부동산 가격이 폭등했던 시기로, 이때부터 동작구 흑석동의 집값도 고공행진을 하게 된다. 지난 2024년 12월에는 마크힐스의 매매가가 57억원을 기록했다.

인근 공인중개업소에 따르면, 현재 마크힐스의 꼭대기 층인 10층 펜트하우스 매물은 호가 105억원에 시장에 나와 있다. 57억원 신고가와 달리 호가가 105억원에 달하는 건 물론 펜트하우스라는 특수성도 있지만, 최근 흑석동의 주택가격이 그만큼 더 올랐기 때문이다.

실제 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 마크힐스를 둘러싸고 있는 흑석동의 대장 아파트, 아크로리버하임 84㎡는 지난해 10월 34억6000만원에 거래돼 평(3.3㎡)당 1억170만원에 기록했다. 10·15 부동산 대책이 발표되기 하루 전 나온 신고가로 동작구가 처음 ‘평당 1억원’을 돌파한 순간이었다. 그러다 보니 세대수가 적어 호가에 시세 반영이 더뎠던 마크힐스의 호가도 함께 상승했다.

호가 ‘105억원’ 왜?…흑석 뉴타운 개발 ‘이제 시작’

그렇다면 흑석동의 주택 가격이 이처럼 급등하는 이유는 무엇일까. 끊임 없는 개발 호재로 향후 더 높은 투자가치가 기대되기 때문이다. 각종 프리미엄 아파트가 들어선 흑석동에는 여전히 새 아파트 공사가 한창이다.

흑석동 개발의 역사는 깊다. 본래 이 곳은 6·25 전쟁으로 이사 온 피난민들이 주로 몰려 살던 지역이었다. 실제 이 일대는 1970년대 지어진 건물들이 지금까지 그대로 쓰이는 등 대학가임에도 상당히 낙후된 편이어서 중앙대 졸업생들이 “간판 빼고 변한 게 없다”고 말했을 정도다. 1980년대부터 재개발 수요가 있었으나 2000년대 들어서야 본격 뉴타운 지구로 지정받게 된다.

그렇게 시작된 흑석뉴타운 사업은 1~9구역과 11구역 등 10개 구역에 1만여 가구를 짓는 사업으로 시작됐다. 3~8구역이 입주를 마쳤고, 2구역은 삼성물산이 시공을 맡아 ‘래미안 팰리튼 서울’로 재탄생할 예정이다. 9구역과 11구역도 각각 현대건설과 대우건설이 시공권을 맡아 디에이치 켄트로나인·써밋 더힐 등 신축 아파트가 들어설 예정이다.

대규모 주거단지가 조성되는 가운데 주변 교통 인프라는 흑석동의 집값을 높이는 요인이다. 9호선 흑석역이 도보 5분 내 이용 가능하고, 4호선 동작역도 인접해 있다. 한강변 위치로 이촌 한강공원 이용이 편리하며 동쪽으로 길 하나를 두고 서초구와 맞닿아 있다.

또 올해 3월 흑석고등학교가 개교하면서, 29년 만에 초·중·고의 완벽한 학군을 갖출 수 있을 전망이다. 그동안 흑석동 학생들은 직선거리로 2~3km 떨어진 경문고, 동작고 등으로 통학해야 했지만 이제 그럴 필요성이 없어진 것이다. 전문가들은 “고등학교가 없다는 아쉬운 점이 보완되면서 흑석동 아파트 가격에 영향을 줄 것”이라고 내다봤다.

실제 이 일대는 신축 및 재개발 호재가 맞물리면서 10·15 규제 이후에도 값을 올려 거래가 이어지고 있다. 현재 재건축을 진행 중인 한강현대 131㎡는 규제 이후인 10월 18일 29억2000만원에 거래됐다. 명수대현대 아파트도 78㎡가 같은 날 25억9000만원에 팔렸다.

흑석동의 한 공인중개사는 “흑석동에서 가장 먼저 지어져 입주가 빨랐던 곳은 흑석한강센트레빌1차 아파트”라며 “올해로 15년 차인 아파트지만 최근 신축된 아파트와 견주어도 전혀 가격이 밀리지 않는 건 입지가 그만큼 좋다는 뜻”이라고 분석했다.

이어 “지하철 9호선 흑석역을 도보 5분이면 갈 수 있고 초등학교·중학교·고등학교가 도보권이며 재래시장, 마트, 주민센터 등 생활편의시설이 인접해 있다”며 “한강산책과 서달산 산책로를 이용할 수 있는 친환경적인 도심 내 아파트가 밀집돼 있다”고 덧붙였다.