통합 준비 본격화… 운항·객실 브리핑 공간 공유 같은 공간에서 출근, 브리핑은 각 사별로 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어부산은 지난 1일부터 진에어 부산베이스 승무원들이 김해공항 운항브리핑실과 본사 객실브리핑실을 공동으로 이용하게 된 것을 기념해 환영 행사를 실시했다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 새로운 근무 공간에서 업무를 시작한 진에어 승무원들의 원활한 적응을 돕고 환영의 뜻을 전하기 위해 마련됐다. 에어부산 임직원들은 1일 첫 출근에 나선 진에어 운항·객실승무원들을 직접 맞이해 꽃다발을 전달하고, 브리핑실 위치와 이용 동선 등을 안내했다.

브리핑실 공동 사용은 진에어와의 통합 과정의 일환으로 추진됐다. 이에 따라 진에어 운항승무원은 에어부산 운항승무원이 사용하는 김해공항 국내선 3층 운항브리핑실을, 객실승무원은 에어부산 본사 사옥 내 객실브리핑실을 각각 함께 이용하게 된다.

양사 승무원들은 같은 공간으로 출근해 대기 및 휴게 시설을 공동으로 사용하지만, 비행 전 브리핑은 각 사별로 마련된 공간에서 개별적으로 진행된다.

에어부산 관계자는 “같은 공간을 이용하게 된 진에어 승무원들이 새로운 환경에서도 편안하게 근무할 수 있기를 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다”라며 “앞으로 양사가 활발하게 교류하며 자연스럽게 근무 방식 및 조직 문화에 대한 이해도를 높일 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 진에어·에어부산·에어서울은 내년 1분기를 목표로 통합 작업을 진행 중이다. 대한항공의 아시아나항공 인수에 따른 후속 조치다.