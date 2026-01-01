[헤럴드경제=이원율 기자]일론 머스크의 뇌신경과학 스타트업 뉴럴링크가 사람 두뇌와 컴퓨터를 원격으로 연결하는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)의 대량생산에 돌입한다.

지난달 31일(현지시간) 로이터통신에 따르면 머스크는 엑스를 통해 뉴럴링크가 2026년 새해부터 BCI를 양산한다고 밝혔다.

BCI는 사고나 질병 등으로 신체가 마비된 환자가 두뇌에 이식된 장치를 갖고 생각만으로 여러 기기를 제어할 수 있도록 돕는 장치다.

뉴럴링크는 미 식품의약국(FDA)의 안전성 우려를 해소하고 2024년부터 사람 대상으로 임상실험을 했다.

BCI가 이식된 첫 환자는 인터넷을 검색하고 SNS에 글을 올리는 등 일상적 디지털 활동을 하고 있는 것으로 알려졌다.

뉴럴링크에 따르면 지난해 9월 현재 전 세계 중증 마비 환자 12명이 BCI 이식 수술을 받았다.

뉴럴링크는 새해부터 BCI 이식 수술의 전 과정을 자동화하는 시스템도 구축할 예정이라고 했다.

뉴럴링크는 최근 6억5000만달러(약 9400억원)의 투자도 유치했다.

누적 투자금은 12억달러(약 1조7600억원)이다.

한편 BCI 기업에 대한 글로벌 투자는 최근 들어 급증하는 분위기다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자는 비침습적 초음파 기술을 활용하는 스타트업 ‘머지랩스’를 설립해다. 머지랩스는 초음파로 뇌 세포 신호를 감지해 사람의 생각만으로 기계를 움직이는 기술 개발을 목표로 두고 있다. 제프 베조스 아마존 창업자와 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 투자한 호주 BCI 스타트업 ‘싱크론’도 최근 2억달러(약 2900억원) 규모의 투자를 확보했다.