[헤럴드경제=이원율 기자]더불어민주당은 2022년 지방선거 공천 헌금 수수 의혹을 받는 강선우 의원을 1일 제명 처리했다.

여러 비위 의혹에 휘말린 김병기 의원에 대해선 중앙당 윤리심판원에 징계 심판 결정을 요청했다.

박수현 수석대변인은 이날 오후 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 이러한 결정을 했다고 밝혔다.

박 수석대변인은 “강 의원에 대해선 탈당했으나 제명하고, 김 의원에 대해서는 최고위에 보고된 윤리감찰단 조사 결과를 토대로 중앙당 윤리심판원에 신속한 징계 심판 결정 요청을 의결했다”고 설명했다.

강 의원에 대한 제명 결정은 공천 헌금 수수 의혹이 불거지고 사흘 만에 전격적으로 이뤄진 것이다.

강 의원 측은 2022년 지방선거 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받았고, 강 의원은 이런 상황을 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 논의했다고 한 언론이 지난달 29일 보도했다.

강 의원은 ‘공천 관련 어떠한 돈을 받은 적이 없다’는 입장을 유지했다. 김경 시의원 또한 페이스북 글을 통해 “공천을 대가로 그 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없음을 명확히 말씀드린다”고 했다.

강 의원은 이후 페이스북에서 “민주당에서 탈당한다”며 “당을 떠나더라도 당이 요구하는 모든 절차에 성실히 임하겠다. 수사에도 적극 협조하겠다”고 이날 제명 결정에 앞서 탈당을 선언했다.

김 의원은 자신과 가족을 둘러싼 여러 비위 및 특혜 의혹과 함께 2022년 지방선거 당시 서울시당 공천관리위 간사로 강 의원의 공천헌금 수수를 묵인했다는 의혹도 받고 있다.