[헤럴드경제=이원율 기자]2006년 프로야구 승률왕인 전준호 전 부천고 코치가 50세의 일기로 1일 새해 첫날 별세했다.

전준호 전 코치는 폐암 투병을 하던 중 최근 급격하게 병세가 악화한 것으로 전해졌다.

전준호 전 코치는 현역 시절부터 ‘전천후 투수’로 불렸다.

1975년생의 전준호 전 코치는 인천 동산중, 동산고를 졸업했다.

그는 1994년 태평양 돌핀스에 입단해 선발과 불펜에서 존재감을 보였다. 1996년부터 2007년까지 현대 유니콘스에서 전성기를 누리며 ‘현대 왕조’를 이끈 주역이기도 하다.

우히 우리-서울 히어로즈(현 키움)와 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서도 투수조 중심 역할을 했다.

전준호 전 코치가 선수로 최고의 한 해를 보낸 건 2006년이었다.

그는 14승 4패 1세이브 평균자책점 3.39, 승률 0.778로 한화 이글스 류현진(당시 18승 6패 승률 0.750)을 제치고 승률왕 타이틀을 거머쥐었다.

그는 한화와 플레이오프 3차전에 등판, 류현진과 선발 맞대결을 벌이는 등 가을 야구에서도 역할을 해냈다.

전준호 전 코치는 특유의 묵직한 구위로 팬들의 사랑을 받았다.

KBO리그 1군 통산 339경기에서 1056⅓이닝을 던졌으며 55승47패7세이브9홀드 평균 자책점 4.50의 성적을 기록했다.

2011년까지 현역 선수 생활을 한 전준호 전 코치는 은퇴 후 해설위원 활동을 했다.

부천고 야구부 코치로 유망주 육성에도 힘을 기울였다.

유가족으로는 어머니 전명자 씨, 딸 아름, 아현 씨, 형 정호 씨가 있다.

빈소는 인하대병원 장례식장 6호실이다. 발인은 3일 오전 9시30분.