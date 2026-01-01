[헤럴드경제=이원율 기자]레오 14세 교황이 대전 제과점 성심당에 창립 70주년을 축하하는 메시지를 부쳤다.

1일 성심당 등에 따르면 지난달 방한한 교황청 성직자부 장관 유흥식 추기경이 교황의 서명이 담긴 축하 메시지를 성심당에 전했다.

교황은 이 메시지에서 “주님에게 감사하는 마음으로 창립 70주년을 기념하는 대전의 유서 깊은 제과점 성심당에 축복의 인사를 전한다”며 “성심당이 지난 세월 ‘모두를 위한 경제’ 모델에 입각해 형제애와 연대적 도움을 증진하고자 시민 공동체와 교회 공동체, 특히 가장 가난한 이들을 위해 이룬 중대한 사회적, 경제적 업적에 깊은 치하를 보낸다. 여러분들이 이 훌륭한 활동을 계속 이어나가시기를 격려한다”고 썼다.

성심당은 1956년 대전역 광장 노천 찐빵집으로 시작했다. 현재는 매일 줄이 길게 늘어서는 한국의 대표 빵집으로 성장했다.

성심당은 수십년째 어려운 이웃에게 빵을 기부하고 있다.

이런 공로로 임영진 대표는 2015년 교황청으로부터 ‘성 대 그레고리오 교황기사 훈장’, 임 대표의 부인 김미진 이사는 2019년 ‘교회와 교황을 위한 십자가 훈장’을 받았다.

성심당은 지난 2014년 프란치스코 교황 방한에 교황이 먹을 빵을 직접 제공했다.

한편 그런 성심당이 있는 은행선화동과 대흥동 일대에는 국비 49억5000만원 등 55억원이 투입돼 중소벤처기업부의 글로컬 상권 창출 사업도 진행되고 있다.

성심당의 ‘빵’을 핵심 지역 콘텐츠로 활용, 유휴공간에서 베이커리 경진대회와 브레드 팝업 등도 추진한다.