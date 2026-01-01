[헤럴드경제=이원율 기자]흥행 영화 ‘인디애나존스’에는 한 사원에 들어간 주인공이 굴러오는 큰 바위에 쫓겨 전력 질주하는 장면이 나온다. 가까스로 탈출하는 전개는 보는 이의 손에 땀을 쥐게 만들기에 충분했다. 미국 플로리다주 디즈니랜드에는 이를 간접 체험할 수 있는 어트랙션이 있다. 그런데, 거기서 사고가 발생했다. 어쩌면 아찔한 일이 벌어질 수도 있었는데, 온몸으로 막아낸 건 이곳의 남성 직원이었다.

미국 플로리다주 디즈니랜드에서 공연 중 객석을 향해 굴러오던 대형 고무공을 남성 직원이 몸을 던져 막은 일이 화제다.

지난달 31일(현지시간) 엑스와 틱톡 등에 공유된 영상을 보면, ‘인디애나존스’를 주제로 한 디즈니랜드의 어트랙션 공연 중 발생한 사고 장면을 볼 수 있다.

주인공을 위협하며 굴러오는 바위를 표현하기 위해 만든 대형 고무공은 공연 중 궤도를 이탈하고 말았다.

그렇게 무대를 가로질러 구르더니, 갑자기 어린이들이 가득 앉은 객석 쪽으로 돌진했다.

이때 한 남성 직원이 객석 앞으로 나와 이 고무공을 맨몸으로 막았다. 공의 무게와 추진력을 견디지 못한 그는 튕겨 나가듯 쓰러졌다. 그래도 이 덕에 공의 경로를 다른 쪽으로 돌릴 수 있었다.

디즈니랜드에 따르면 공의 무게는 400파운드(약 181kg)였다. 지름은 성인 키의 2~3배 수준이었다. 디즈니 측은 사건 발생 사실을 확인하며 NBC 방송에 “회복 중인 우리 멤버를 지원하는데 집중하는 중”이라고 했다.