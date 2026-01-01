한국부동산원 자료 지난해 송파·과천 아파트값 20% 넘게 급등

[헤럴드경제=이원율 기자]지난해 서울 송파구와 경기도 과천시의 아파트값이 20% 넘게 급등한 것으로 조사됐다.

1일 한국부동산원이 발표한 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 시계열 통계에 따르면 지난해 12월 마지막 주(2025년 12월29일 기준) 서울 아파트값은 전년 동기 대비 8.71% 올랐다.

이는 주간 상승률을 바탕으로 한 누적치다. 아직 월간·연간 상승률 수치는 공표되지 않았다.

다만, 지난해 서울 아파트값 상승률은 문재인 정부 집권 시기였던 2018년(8.03%)과 2021년(8.02%)을 뛰어넘을 것으로 예측된다.

이 경우 서울 아파트값 상승률은 2006년(23.46%) 이후 19년 만에 가장 높은 수치를 기록한다.

지난해 2월 첫째 주부터 같은 해 12월 다섯째 주까지 서울 아파트값은 47주 연속 상승했다.

서울 안에서는 송파구(20.92%)의 상승률이 가장 많이 오른 것으로 나타났다.

경기도에서는 과천시(20.46%)와 성남시 분당구(19.10%)가 상승률 1,2위를 기록했다.

서울 아파트값 상승률(8.71%)은 전국 아파트값 평균 상승률(1.02%)의 8배가 넘었다.

지난해 마지막 주는 ‘횡보’ 흐름

이런 가운데, 서울 아파트값 상승률은 지난해 마지막 주에는 횡보 흐름을 보였다.

한국부동산원이 발표한 12월 다섯째 주(12월29일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향을 보면 서울 아파트 평균 매매가는 직전 주 대비 0.21% 올라 직전 주와 동일한 상승률을 보였다.

다만 성동구(0.34%), 송파·동작구(각 0.33%), 용산·강동구(각 0.30%) 등 이른바 ‘한강벨트’(한강과 인접한 지역)는 한 주간 0.3% 이상 올랐다.

부동산원은 “전반적으로 거래량이 감소한 상황에서 개발 기대감이 있는 단지 및 정주 여건이 양호한 일부 주요 단지 위주의 국지적 상승 계약이 체결되고 있다”며 설명했다.

경기도 아파트값 상승률은 0.10%였다. 직전 주(0.12%) 대비 상승 폭이 낮아졌다.

하지만 지난해 10·15대책에 따라 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 지정된 지역의 강세는 계속됐다.

전국 아파트값 주간 평균 상승률은 0.07%였다.