전농2동마을행사추진위 ‘새해 복떡국’ 나눔…경찰·소방 등 합동 안전관리 이필형 ‘신년운세’ 4행시 덕담으로 박수 받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]새해 첫날 새벽, 배봉산 정상에 사람들의 숨이 하얗게 피어올랐다. 서로의 장갑을 고쳐주고, 어깨를 두드리며 “새해 복 많이 받으세요”가 오갔다.

동대문구가 1일 전농동 배봉산 근린공원 정상부에서 ‘2026 배봉산 해맞이 행사’를 열고 ‘붉은 말의 해’의 첫 아침을 구민들과 함께 맞았다.

서울 동대문구(구청장 이필형)에 따르면 이날 행사는 관현악 연주로 문을 열어 새해 기념 타종과 새해 인사, 덕담 나눔으로 이어졌고, 새출발을 기원하는 팝페라 축하공연이 더해지며 분위기를 끌어올렸다.

특히 이 구청장의 ‘신년운세’ 4행시 덕담이 현장을 한층 뜨겁게 달궜다. 구민들이 “신, 년, 운, 세”를 한 글자씩 운을 띄우면 이 구청장이 한 구절씩 받아 읊는 방식으로 진행돼 웃음과 박수가 이어졌다. 이 구청장은 다음과 같이 덕담을 전했다. “신: 신나게 달릴 준비가 된 새해, 년: 연간의 꿈들이 하나씩 움직이기 시작하고, 운: 운을 끌어당기는 우리의 열정이, 세: 세상을 향해 힘차게 뻗어 나가길!” 행사 참석자들은 “새해 덕담이 이렇게 즐거울 줄 몰랐다”며 환호했고, 아이들까지 따라 읽는 모습이 곳곳에서 눈에 띄었다.

일출을 기다리는 시간은 ‘나눔’과 ‘소원’으로 채워졌다. 오전 6시 30분 배봉산 야외무대 광장에서는 전농2동마을행사추진위원회가 준비한 ‘새해 복떡국 나눔’이 진행돼 이른 시간 산을 오른 구민들의 몸을 녹였다. 근린공원 입구에는 ‘2026 포토존’이 설치돼 가족·이웃 단위 방문객들이 새해 첫 기념사진을 남겼고, ‘소원나무’에는 건강과 가족, 학업과 취업을 바라는 소망이 하나둘 걸렸다. 참석자들은 공연을 마친 뒤 정상에서 떠오르는 해를 함께 바라보며 새해의 시작을 기원했다.

구는 인파가 몰리는 해맞이 행사 특성을 고려해 안전관리에도 힘을 쏟았다. 전농2동 주민센터와 동대문경찰서, 동대문소방서 등 유관기관이 사전 합동점검을 실시했고, 행사 당일에는 안전관리요원 배치와 현장 동선 관리, 응급상황 대비 구급차량·응급구조사 상시 대기 체계를 가동했다.

이필형 동대문구청장은 “붉은 말의 해는 따뜻한 기운과 힘찬 전진을 뜻한다”며 “배봉산에서 서로의 안부를 나누고 한 해의 결심을 다지는 시간이 구민들께 작은 용기와 활력이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “무엇보다 안전이 우선인 만큼, 구민이 편안하게 참여할 수 있도록 현장 관리를 끝까지 챙겼다”고 했다.

동대문구는 “배봉산 해맞이 행사를 단순한 일회성 행사가 아니라, 이웃과 공동체가 새해를 함께 여는 생활문화로 가꿔 나가겠다”고 밝혔다.