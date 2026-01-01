“도약하는 강서, 모두가 행복한 상생 강서 만들 것” 강서구 ‘개화산 해맞이’ 행사 열어... 주민 3천명 운집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장은 1일(목) 병오년(丙午年)을 맞아 열린 ‘개화산 해맞이’ 행사에서 주민들과 함께 희망찬 새해 첫날을 시작했다.

진 구청장은 행사장 곳곳에서 주민들에게 새해 인사를 전하고 대북을 타고하며 강서구민의 안녕을 기원했다.

진교훈 구청장은 “지난 한 해 동안 강서구의 발전과 변화의 여정에 함께 해주신 강서구민 여러분께 존경과 감사의 인사를 드린다”며 “병오년 새해에는 지치지 않는 열정과 도전, 그리고 도약을 상징하는 붉은 말처럼 강서구민 모두가 힘차게 전진하는 한 해가 되시기를 기원한다”고 말했다.

이어 “구민과 함께 도약하는 강서, 소외되는 이웃 없이 모두가 행복한 상생 도시 강서를 만들겠다”며 “구민 여러분 모두의 가정에 건강과 행복, 기쁨이 항상 함께 하기를 바란다”고 말했다.

이날 개화산 정상은 일출 명소라는 명성에 걸맞게 새해 첫 일출을 보려는 3천여 명의 주민들로 북적였다.

공식 행사에 앞서 문인협회의 희망의 메시지를 담은 시 낭송과 국악협회의 길놀이 공연 등이 잇따라 펼쳐졌다.

행사장 한편에서는 인공지능(AI)을 활용한 신년운세와 새해 소망을 입력하면 이를 사진으로 만들어주는 다양한 체험행사도 함께 열렸다.